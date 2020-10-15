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A.A.
Haber Giriş: 15.10.2020 - 07:49 | Son Güncelleme:

Niğdeli mühendisten koronavirüse karşı mobil oyun

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Niğdeli mühendisten koronavirüse karşı mobil oyun
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bilgisayar mühendisi Sinan Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla mobil oyun geliştirdi.

Mobil mağazadan telefonlara indirilebilen "Flappy Bat Be Careful" adlı oyunda, ana karakter yarasa, virüslerden kaçırılırken aynı zamanda maske biriktirerek güç topluyor.

Ümit, yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde insanların bilinçlendirilmesi noktasında kendisini sorumlu hissettiğini söyledi.

İnsanların cep telefonunu çok yoğun kullandığına vurgu yapan Ümit, bu yüzden telefonda oynanabilecek ve Kovid-19 tedbirlerine dikkati çeken mobil bir oyun geliştirdiğini anlattı.

Ümit, insanların kesinlikle kurallara uyması gerektiğini dile getirerek, "Virüsün şakası yok. Bu hastalığı çok yoğun atlatan insanlara şahit oluyoruz. Bu süreçte maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz." dedi.

Oyunu şimdilik sadece android platformlar için geliştirdiğini anlatan Ümit, "Oyun tek elle, telefonu yan çevirip ekrana dokunarak oynanıyor. Herhangi bir noktaya dokunulabilir. Her dokunuşta yarasa biraz daha yükseğe sıçrıyor. Dokunulmadığı takdirde düşüyor. Zamanlamayı ayarlayarak virüslerin arasından geçmeye çalışıyoruz. Böylece sosyal mesafeye de dikkati çekiyoruz. Aynı zamanda maskeleri topluyoruz." diye konuştu.

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