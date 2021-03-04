Netflix ücretlerine zam geldi! İşte, 2021 Netflix üyelik ücreti

Türkiye'de 3 milyona yakın kullanıcıya sahip olan Netflix, 2021 üyelik ücretleri için güncelleme yaptı. Geçtiğimiz yıl 17.99 TL'den temel paketi satışa sunan Netflix, 2021 Mart ayı itibariyle geçerli olacak olan üyeliklerde ise bu tutarı aylık 26.99 TL'den hizmete sunacak.

Pek çok kullanıcının tercih ettiği ve fiyatı 29.99 TL olan standart paket 40.99 TL, 41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL'ye hizmete sunulmuş olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Netflix Türkiye, şu ifadelerde bulundu;

"Türkiye'deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz.

4 Mart’tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek."