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Teknoloji
Haber Giriş: 14.08.2020 - 10:30,Son Güncelleme:

Netaş, ilk yarıda toplam satış gelirlerini arttırdı

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Netaş, ilk yarıda toplam satış gelirlerini arttırdı
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Netaş’ın satış gelirleri bir önceki yılın ilk 6 ayına göre yüzde 29 oranında artarak, 727 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde operasyonel giderlerini yüzde 14 düşüren Netaş’ın böylece FAVÖK’ü de pozitife dönerek 32 milyon TL olarak gerçekleşti.

Netaş CEO’su C. Müjdat Altay; “2020’nin ilk çeyreğinde başlayan iyileşme, ikinci çeyrekte de devam etti. Satış gelirlerimiz yüzde 29 oranında arttı, FAVÖK ise pozitife dönerek 32 milyon TL olarak gerçekleşti” açıklamasında bulundu.

Yine bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre Netaş’ın müşteri sayısı yüzde 16 oranında artış gösterdi.

Netaş’ın satış gelirlerini artırmasında şirketin stratejik olarak büyüme hedefi olan test hizmetleri, yönetilen hizmetler ve telekom projelerinin önemli katkısı oldu. 

Altay, ZTE ile yılın ilk altı ayında telekomünikasyon alanında yerlileştirme çalışmalarına hız verdiklerini de belirterek, şöyle devam etti: “2019 yılında ZTE’nin FTTx fiber altyapı sistemleri ile başladığımız yerlileştirme çalışmalarımıza 2020 yılında VDSL Modem, Fiber Modem (Home Gateway) ile devam ettik. Bir operatörümüz ile sabit çekirdek şebeke modernizasyon projesini hayata geçirdik. IPTV teknolojisi üzerine odağımızı artırarak, operatörlere uçtan uca entegre bir IPTV çözümü sağlamak üzere yoğun çalışmalar yürütüyoruz.”

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