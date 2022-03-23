Net kârı geçen yıla göre yüzde 70 arttı

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Şirket, küresel ekonomide yaşanan zorluklara rağmen büyüme elde etti. 2021 yılında toplam gelir, bir önceki yıla göre yüzde 33,5 artışla 328,3 milyar RMB'ye ulaşırken, düzeltilmiş net kar yıllık yüzde 69,5 artışla 22,0 milyar RMB oldu ve beklentilerin üzerine çıktı.

Şirketin dünya genelinde akıllı telefon satışları bir önceki yıla göre yüzde 30 artarak 190,3 milyon adetle rekor düzeye ulaştı. Canalys'e göre Xiaomi, 2021 yılında akıllı telefon satışlarında yüzde 14,1'lik rekor pazar payıyla dünya genelinde 3. sırada yer aldı.

Çin dışındaki bölgelerde stratejilerini geliştirmeye devam eden şirket, Çin dışı bölgelerde güçlü bir büyüme kaydetti. 2021 yılında Çin dışı pazarlardan elde edilen gelir, bir önceki yıla göre yüzde 33,7 artarak 163,6 milyar RMB'ye ulaştı ve toplam gelirin yüzde 49,8'ini oluşturdu. Çin dışı bölgelerde, akıllı telefon işinin yanı sıra internet ve IoT (nesnelerin interneti) işinde de önemli büyüme kaydetti. Çin dışı bölgelerden elde edilen gelir, 2021 yılında yüzde 84,3 artarak 5 milyar RMB'ye ulaştı ve toplam gelirin yüzde 17,8'ini oluşturdu.

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Şirket, Avrupa, Orta Doğu, Latin Amerika, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerinde artan akıllı telefon satışlarıyla yerel pazarlardaki rekabette de yükseldi. Canalys'e göre Xiaomi, akıllı telefon satışlarında 14 ülke ve bölgede 1 numara olurken dünya genelinde 62 ülke ve bölgede ilk beş arasında yer aldı. Avrupa'daki akıllı telefon satışlarında yüzde 22,5 pazar payı elde eden şirket, 2. sırada yer aldı.

Şirketin Latin Amerika ve Afrika bölgelerindeki akıllı telefon satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 65,8 arttı. Her iki bölgede akıllı telefon satışlarında 3. sıraya yerleşti.

Canalys'e göre şirket, 2021 yılında Çin dışı pazarlarda (Hindistan, Sri Lanka, Nepal ve Bangladeş hariç) mobil telefon operatörü kanalları üzerinden yıllık yüzde 120'nin üzerinde artışla 25 milyondan fazla akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Yine Canalys'e göre şirket, mobil telefon operatörleri aracılığıyla yapılan satışlarda pazar payı açısından Çin dışı 34 pazarda ilk 3'te yer alırken Avrupa'da 2020 yılında yüzde 7,9 olan mobil operatör pazar payını 2021 yılında yüzde 16,8'e yükseltti.

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2021 yılında şirketin Çin'de 3.000 RMB veya üzerinde ve Çin dışı pazarlarda 300 Euro veya eşdeğerinde perakende satış fiyatı olan akıllı telefonların dünya genelinde satış adedi, 2020'de satılan toplam yaklaşık 10 milyon birimi aşarak 24 milyon birimin üzerine çıktı. 2020 yılında premium akıllı telefon satışlarının toplam satışa oranı yüzde 7 iken 2021 yılında bu oran yüzde 13'e yükseldi.