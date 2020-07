NBA 2K21 ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu

NBA 2K21, PlayStation 4 için 4 Eylül 2020 tarihinde piyasaya çıkacak ve bugünden itibaren isteyen oyuncular ön sipariş yapabilecek. Ayrıca PlayStation 5 piyasaya çıktığı zaman da yeni nesil sürümü, konsolun çıkış oyunları arasında yer alacak. Sınıfının en iyi grafikleri ve oynanışı, rekabetçi ve topluluğa sahip çevrimiçi özellikleri, derin, çeşitli oyun modlarıyla NBA 2K21, kapsamlı geliştirmelerle birlikte NBA basketbolunun ve kültürünün tamamını kapsayacak bir deneyim sunacak: Everything is Game.

Visual Concepts Başkanı Greg Thomas, “NBA 2K21, seriyi çok ileri taşıyacak. Tüm deneyimimizi ve oyun geliştirme uzmanlığımızı, PlayStation 5 için en iyisini yapmak adına birleştiriyoruz. Yeni nesil konsolun gücünü ve teknolojisini tüm avantajlarıyla kullanacak bir oyun geliştiriyoruz” açıklamasını yaptı.

NBA 2K21’de Legend Edition, yerini Kobe Bryant’ın hayatı boyu kazandığı zaferler ile spor ve basketbol üzerinde oluşturduğu efsanesini anmak amacıyla Mamba Forever Edition’a bırakıyor. Birçok hayranı için Kobe’nin başardıkları ve oyuna olan sevgisi, dünya çapında bir etki yarattı. Ayrıca geniş çaplı ödül listesi de övgüyü hak ediyor: 5 kez NBA şampiyonu, 18 kez NBA All-Star, 2 kez NBA Finalleri MVP, 2008 NBA MVP, 11 kez All-NBA First Team, 9 kez NBA All-Defensive First Team, 2 kez NBA Sayı Kralı, 2008 ve 2012 Olimpiyat Altın Madalyası, Los Angeles Lakers için tüm zamanların sayı liderliği ve çok daha fazlası. Kobe daha önce NBA 2K10’un, NBA 2K17 Legend Edition’ın kapağında yer almıştı. Şimdi ise NBA 2K21 Mamba Forever Edition’ın hem mevcut hem de yeni nesil konsollar için özel olarak tasarlanan kapaklarıyla ölümsüz hale geliyor ve kariyerinde 81 sayı attığı 8 numaralı forma ile kariyerinin son NBA maçında 61 sayı attığı 24 numaralı formasına saygı duruşunda bulunuyor.



NBA 2K21’in yeni nesil versiyonu tepeden tırnağa yeniden yapılırken 2K, her iki konsol versiyonunu da birbirine bağlayacak olan çeşitli özellikler duyurdu. NBA 2K21, aynı konsol ailesinde kullanılmak üzere MyTEAM Cross-Progression ve paylaşımlı VC Wallet özelliğine sahip olacak (PS4’ten PS5’e). MyTEAM Cross-Progression tüm MyTEAM puanlarını, Token’ları, kartları ve ilerlemeyi NBA 2K21’in hem mevcut hem de yeni nesil arasında paylaşılmasını sağlıyor. Benzer şekilde Shared VC Wallet özelliği de kazanılan ya da satın alınan tüm VC’lerin yine NBA 2K21’in mevcut ve yeni nesil versiyonlarında ortak kullanılmasını sağlıyor. PlayStation’da Mamba Forever Edition alan her oyuncu, aynı konsol ailesinden diğer nesildeki konsolu için NBA 2K21 standart versiyonuna ek bir ücret ödemeden sahip oluyor.

NBA 2K Global Pazarlama Başkan Yardımcısı Alfie Brody, “Her bir kapak yıldızımız basketbolun farklı zamanlarını temsil ediyor; Damian Lillard sahalara bugünden hükmederken, Zion Williamson oyunu yeni nesil NBA yıldızlar kategorisine taşıyor. Kobe içinse zaten ne söylenebilir ki? Üç sporcu da şimdiyi, geleceği ve oyunun hikayesinin geçmişini temsil ediyor. Bugün NBA 2K21 ile ilgili çok sayıda güzel haberin ilkini paylaştık. Basketbol hayranları ve NBA 2K oyuncuları için güzel bir sene olacak.” açıklamasını yaptı.

NBA 2K, NBA 2K21 ile ilgili müziklerinin tanıtımı, ilk oynanış görüntüleri ve özellikleri gibi duyuru ve haberleri ilerleyen dönemde hem mevcut nesil konsollar hem de gelecek nesil konsollar için paylaşacak.

NBA 2K21, PlayStation 4 için 4 Eylül 2020 tarihinde piyasaya çıkacak. NBA 2K21 ayrıca PlayStation 5’in çıkış oyunu olarak 2020 yılı sonlarında satışa çıkacak.