NBA 2K21 MyTEAM için detaylar belli oldu

NBA 2K21 MyTEAM’e gelen en önemli özellikler şu şekilde;

MyTEAM mevcut nesil ilerlemesi ve koleksiyonu, aynı yeni nesil konsol ailelerine sorunsuz bir şekilde aktarılacak. NBA 2K21'de tüm MyTEAM koleksiyonunuz ve ilerlemeniz sorunsuz bir şekilde PS4'ten PS5'e ve Xbox One'dan Xbox Series X'e aktarılacak.

Sezonlar NBA 2K21 için yeni olacak. Sezonlar, tüm yıl boyunca MyTEAM oynamak için yeni içerikler getirecek ve hepsinden önemlisi, herkesin oynaması için ücretsiz.

Rozet Özelleştirme ve Özelleştirilebilir Gelişmeler. Rozet kartları geri dönerek Rozetleri Bronze'dan Hall of Fame seviyesine yükseltmenize olanak tanır. Evrim kartları artık dallanarak oyunculara yeni kararlar alma fırsatı veriyor.

Yeni MyTEAM Limited Modu / Yenilenmiş MyTEAM Unlimited Modu. Yeni MyTEAM Limited modu, her oyuncunun şampiyonluk yüzüklerini kazanma şansına sahip olacağı her Cuma-Pazar günü mevcut olacak. Her hafta sonu yeni bir yüzük sunulacak.

MyTEAM'in bir başka yeni özelliği: The Exchange. Artık kullanmadığınız kartları başlangıç ​​dizilişinizde başlıca öğe olacak kartlarla takas edebilirsiniz.

MyTEAM’s IDOL Series Collection, geçmişten ve günümüzden NBA’nin unutulmaz oyuncularından bazılarını içerecek. 15 özel sürüme yayılan IDOLS Serisi, NBA 2K21 MyTEAM koşusu sırasında aranacak premium paket koleksiyonu olacak. İlk çekilebilir Pink Diamond kart bu Eylül'de geliyor.