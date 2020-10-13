Nautilus Counter (Ct) - Nautilus Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

Nautilus Counter, derinliklerin devir olarak bilinen savaşçı, tank ve destek kategorilerinde yer alan bir şampiyon oyuncusudur.

Nautilus Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Nautilus Counter'ın güçlü olduğu rakiplerinden biri büyücü kategorisinde yer alan Anivia Counter'dır. Suikastçı ve savaşçı olan Jax ve Tryndamere Counters'da, Nautilus'a karşı güçsüz olan şampiyonlardandır. Katarina Counter suikastçı ve büyücü oyuncusu olan ancak Nautilus'a karşı başka bir güçsüz rakiptir. Bunun dışında destek ve tank kategorisinde yer alan Thresh ise kazanma şansı düşük başka bir şampiyondur.

Nautilus Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Nautilus Counter'ın oyun içinde kazanma şansının düşük olduğu şampiyonların başında, büyücü ve destek kategorisinde bulunan Morgana gelmektedir. Suikastçı ve savaşçı Vi Counter'da güçlü yetenek ve oyunculuğu bakımından, Nautilus'un güçlü rakiplerinden biridir. Bunun haricinde savaşçı ve tank oyuncuları olarak oyun içinde görev yapan Olaf, Yorick ve Shyvana da kazanma oranı oldukça yüksek League of Legends karakterlerdir.

Nautilus Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Nautilus Counter, afallatan vuruş yeteneği sayesinde kendine rakip olan şampiyonu olduğundan fazla bir fiziksel hasarla baş başa bırakabilir. Demir at yeteneği ile de elinde bulundurduğu çıpasını geriye savurarak, rakibini kendisine çekip hasar vermeye çalışır. Titan'ın gazabı olarak bilinen yönüyle de etrafını karanlık bir enerjiyle kuşatır ve rakibinden gelen saldırıyı engellemeye çalışır.

Gelgit yeteneğiyle de rakip ya da rakip birimlerine karşı oynanan oyunda, zemine üç kez darbe indirerek, zeminin yarılmasına ve patlamasına neden olur ve bu sayede rakipleri büyük bir hasar alır. Son olarak derin darbe ile de rakibinin üstüne yeraltından çıkardığı bir şok dalgası yollayabilen Nautilus, bu sayede hasarını rakip şampiyon üzerinde büyük tutar.

Nautilus Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Nautilus Counter, kötü yönlerinden ilki oyun içerisinde herhangi bir hamlesini gerçekleştirdikten sonra geriye çıkma şansını yitirmesidir. Vuruş düzeyi oldukça geniş olan Nautilus, ancak buna rağmen Q yeteneğini tutturmada biraz zorluk çekmektedir. Nautilus Counter, genellikle takım oyunlarında hep ön saflarda yer almaktadır. Bu da karşı rakip biriminin ona daha da fazla hasar verebileceği anlamına gelebilir.