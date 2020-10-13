Nasus Counter (Ct) - Nasus Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

Oyun başlarında henüz pasif takılması gereken Nasus şampiyonu, oyun sonlarına doğru vadideki en güçlü ve durdurulamaz şampiyonların başında geliyor. Bu nedenle hangi şampiyona karşı, nasıl oynamanız gerektiği bu şampiyonla oldukça önemli.

Nasus Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Belirli aralıklarda yapılan meta değişimleri, League of Legends için oynanacak olan şampiyonların seçiminde büyük rol oynuyor. Ancak her ne kadar meta değişimi yapılsa da Nasus’un oldukça fazla counter pickleri bulunmaktadır. Nasus için alınabilecek olan en iyi şampiyon seçim listesi şu şekilde:

- Teemo

- Garen

- Olaf

- Fiora

- Darius

- Pantheon

- Rengar

- Camille

- Wukong

- Rumble

Nasus Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Oyun başları için çok sayıda counter şampiyon seçimi bulunan Nasus, orta oyun ve özellikle oyunun sonlarında pek çok şampiyon için korkulu rüya seçimler arasında yer alıyor. Nasus’un koridor aşamasında güçlü olduğu şampiyon listesi ise şunlardır:

- Irelia

- Hecarim

- Kennen

- Vladimir

- Kled

- Gangplank

- Urgot

- Ryze

- Mordekaiser

Nasus Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Nasus pasifinden gelen özellik sayesinde koridor aşamasında canı azalsa bile düz vuruşlar ile canını toparlayabilir. Bu sayede koridorda uzun süre base atmadan kalabilir ve q yeteneği sayesinde stack toplayabilir. Topladığı stack sayısı kadar oyunun ilerleyen aşamalarında durduramaz güç olan Nasus, kule ve diğer şampiyonlara son vuruş yaparak da q stack yapabilmektedir. Nasus’un yetenekleri ise şu şekilde:

Pasif: Nasus rakibinin ruh enerjisinin sömürür ve can çalma kazanır.

Sömürü Darbesi: Nasus rakibe vurarak hasar verir ve rakip ya da minyon can verirse sonraki sömürü darbesi gücü artar.

Çürü: Nasus bir şampiyonun yaşlandırır. Yaşlandırdığı şampiyonun hareket ve saldırı hızını azaltır.

Ruh Ateşi: Nasus bir alana Ruh Ateşi gönderir. Bu bölgedeki rakip ya da minyonların hasar almasını ve zırh miktarlarının azalmasını sağlar.

Kumların Hiddeti: Nasus rakipleri hırpalayan bir kum fırtınası çıkarır. Zamanla fırtına şiddetlenir ve Nasus fazladan can çalma kazanır. Aynı zamanda Sömürü Darbesinin bekleme süresi azalır. Zırh ve büyü direnci elde eder.

Nasus Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Oyun başları için hiç hasarı bulunmayan Nasus, sömürü darbesi yani q yeteneği ile stack yapmak zorunda olduğundan rakipler ile çatışmaktan korkar. Buna göre erken oyunda sıkça ölen şampiyonların başında gelir.

Nasus Counter Karşı Öneriler

Nasus’a karşı oynarken onun minyonlara özellikle büyük minyona son vuruş yapmasının önüne geçmeye çalışın. Bu sayede stack kasamaz ve oyunun ileriki aşamalarında da güçsüz kalır. Nasus’la birebir takas yapmak için onun minyona son vuruş yapacağı anı kollayın ve bu sırada saldırın.