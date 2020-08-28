NASA, Star Wars'un uzay aracına benzer bir galaksi keşfetti

NASA teleskopları 500 milyon ışık yılı uzaklıkta, Star Wars'ta yer alan TIE savaşçısını andıran bir galaksi tespit etti.



ABDnin Indiana eyaletinde yer alan Purdue Üniversitesinden Matthew Lister, Farklı radyo frekanslarında görünmesi, aktif galaksilerin on yıllık zaman ölçeklerinde nasıl çarpıcı biçimde değişebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı oldu ifadesini kullandı.



