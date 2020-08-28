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DHA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 14:41 | Son Güncelleme:

NASA, Star Wars'un uzay aracına benzer bir galaksi keşfetti

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NASA, Star Wars'un uzay aracına benzer bir galaksi keşfetti
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 500 milyon ışık yılı uzaklıkta, Star Wars'ta yer alan TIE savaşçısına benzer bir galaksi keşfetti.

NASA teleskopları 500 milyon ışık yılı uzaklıkta, Star Wars'ta yer alan TIE savaşçısını andıran bir galaksi tespit etti.

ABDnin Indiana eyaletinde yer alan Purdue Üniversitesinden Matthew Lister, Farklı radyo frekanslarında görünmesi, aktif galaksilerin on yıllık zaman ölçeklerinde nasıl çarpıcı biçimde değişebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı oldu ifadesini kullandı.

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