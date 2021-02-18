NASA Mars canlı yayını ne zaman saat kaçta ve nereden izlenebilecek?

NASA Mars canlı yayını ile gerçekleşecek olan çalışmalar canlı olarak izlenebilecek. Mars'ta yaşamın izlerini sürmek üzere yola çıkan Perseverance aracı, 18 Şubat 2021 tarihinde Mars'a iniş gerçekleştirecek. Mars'ta yaşamın mümkün olup olmadığını sentezleyecek olan araç, kaya ve regolit örneklerini toplayarak Dünya'ya dönecek. NASA tarafından Jezero olarak adlandırılan kratere inecek olan araç, beraberinde bir de uzay helikopteri götürecek.

NASA MARS CANLI YAYINI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE NEREDEN İZLENEBİLECEK?

NASA Mars canlı yayını Youtube üzerinden canlı olarak izlenebilecek. 18 Şubat 2021 TSİ 22.15'te başlayacak olan iniş Twitter, Facebook, LinkedIn, Twitch, Daily Motion, Theta.TV, ve NASA App üzerinden de görüntülenebilecek.

SAATTE 20 BİN KİLOMETRE HIZLA ATMOSFERE GİRECEK

Uzay aracı, iniş sırasında yaklaşık 20.000 km / saat üzerinde bir hızla önce ısı kalkanıyla birlikte ince Mars atmosferine dalacak. İniş esnasında kullanılacak olan paraşüt ve güç takımları, aracı saniyede bir metrenin dörtte üçü kadar yavaşlatacak.

SADECE YÜZDE 40'I BAŞARILI OLDU

Herhangi bir uzay ajansı tarafından Mars'a gönderilen görevlerin yalnızca yüzde 40'ı başarılı oldu. Perseverance, Mars'a iniş girişiminde bulunan beşinci NASA uzay aracı olacak.

2 yıllık misyonun ana hedefi yaklaşık 3 milyar yıl önce var olduğu tahmin edilen yaşama dair mikrobiyolojik delilleri bulmak ve toplamak olacak.

LABORATUVARI DA VAR

- Cip büyüklüğünde olan Perseverance uzay aracının şimdiye kadar uzaya yollanmış en gelişmiş astrobiyolojik laboratuvara sahip olduğu belirtiliyor.

- Uzay robotunun dünyaya yollanmak üzere kaya örnekleri toplaması da bekleniyor. Robotun aldığı örneklerin 2026 yılında Mars’a yollanacak başka bir uzay aracıyla toplanması ve dünyaya getirilmesi öngörülüyor. 19 kamerası ve iki mikrofonu bulunan uzay aracının taşıdığı Ingenuity isimli helikopterle de havadan veri toplaması planlanıyor.

- Mars’a insanlı keşif uçuşlarına hazırlık gibi bir görevi de bulunan uzay robotunda gezegenin atmosferindeki karbondioksidi saf oksijene çevirecek bir cihaz da yer alıyor.

LASTİKLERİ GÜÇLENDİRİLDİ

- Perseverance’ın üretiminde, 2012 yılında Mars’a indirilen Curiosity isimli uzay robotunda tecrübe edilen aksaklıklar da dikkate alındı. Yeni robotun Mars’ın kayalıklı yüzeyinde yıpranmadan hareket edebilmesi için lastikleri özel şeritlerle üretildi.

- 2000’li yıllarda gezegende araştırmalar yapan Spirit ve Opportunity ile Curiosity, Mars’ın bir zamanlar daha sıcak ve nemli bir gezegen olduğunu ortaya koydu. Robot, bu çerçevede olası mikrobiyolojik yaşam kalıntılarının izlerini araştıracak.