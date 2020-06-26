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A.A.
Haber Giriş: 26.06.2020 - 06:03,Son Güncelleme:

NASA, ilk siyahi kadın mühendisinin ismini merkez binasına veriyor

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NASA, ilk siyahi kadın mühendisinin ismini merkez binasına veriyor
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Washington'daki merkezine, "Gizli Sayılar" filmine konu olan ajansın ilk siyahi kadın mühendisi Mary Winston Jackson'ın adı veriliyor.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, Jackson'ın, ajansın başarısına katkı sunan, tarihindeki birçok olağanüstü ve yetenekli fikir işçilerinden biri olduğunu belirterek, isminin bir NASA binasına verileceğini açıklamaktan gurur duyduğunu söyledi. 

Bridenstine, "NASA'nın başarılı keşif tarihinin inşasına yardım eden kadınların, Afrikalı Amerikalıların ve farklı geçmişlere sahip insanların katkılarının hakkını teslim etmeyi sürdüreceklerini" kaydetti. 

Jackson'ın Amerikalı astronotların uzaya gönderilmesinde başarılı olunmasına yardım eden çok önemli bir grup kadın arasında yer aldığına dikkati çeken NASA Yöneticisi, "Jackson, sınırları aşarak, Afrikalı Amerikalılar ve kadınlar için mühendislik ve teknoloji alanında fırsatların önünü açtı." ifadesini kullandı. 

NASA'nın 1958'de ilk kadın mühendisi olan Mary Winston Jackson, Langley Araştırma Merkezi'nde araştırmacı matematikçi olarak çalışıyordu. 

Jackson'ın hayatı "Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space Race" kitabına ve 2016 yılında bu kitaptan uyarlanan "Hidden Figures" (Gizli Sayılar) filmine konu olmuştu. 

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