Nami Counter (Ct) - Nami Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

Nami Dalga Çağıran; Targon'lularla yapılan ilk anlaşmanın bozulmasıyla denizlerden ayrılmak zorunda kalmışlardır. Nami, denizlerden ayrılıp, kuru topraklara ilk yerleşen Marai kabilesinin bir üyesidir. İnatçı bir özelliğe sahiptir. Halkının güvenliğini sağlayacak kutsal ritüeli tamamlama görevi bulunuyor.

Nami Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Oyun içinde Nami’ye karşı kullanabileceğiniz şampiyonlar şunlardır;

*Ezreal

*Fizz

*Blitzcrank

*Leona

*Sona

*Morgana

Nami Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Oyun içinde Nami’ye karşı güçsüz kalan şampiyonlar şunlardır;

*Taric

*Janna

*Urgot

*Thresh

*Karma

*Draven

Nami Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Nami; rakibi bir su baloncuğuyla havaya kaldırma (Q), kendine veya takım arkadaşlarına can basma (W), normal saldırıları güçlendirme (E), ultisiyle geniş bir alanda kontrol sağlama (R) yeteneğine sahiptir. Genel olarak yetenekleri;

1-Vahşi dalgalar,

2-Suya hapis,

3Med-Cezir,

4-Gelgit dalgasıdır.

Dalga Çağıran'ın Hediyesi; Bu yönüyle kısa bir süre için müttefik bir şampiyonu güçlendiriyor. Temel saldırılar, bonus büyü hasarı veriyor ve hedefi yavaşlatıyor.

Nami Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

1- Çok yumuşak ve hareketsizdir, bu yüzden onu yere yatırmak kesin ölümü demektir.

2- Ultisi çok uzun ama yavaş ilerliyor. Ultisiyle geniş bir alanda kontrol sağlama yeteneği zayıftır.

3- Q yeteneği 14. levele kadar zayıftır.

Nami Counter Karşı Öneriler

1- AD Carry yeteneğiniz yüksekse E atıp rakiplere Q+R atın. Ayrıca canı az olan takım arkadaşınıza W basın. O fazla uzamaz direk kazanırsınız.

2- Nami 2 level olduğu zaman size karşı bir atakta bulunabilir. Canınız %50'nin altındaysa geri çıkıp base atabilirsiniz.

3-Ultisini yememeye dikkat edin. Kombosunu bundan sonraya saklamış olabilir.

4-İçeri girmeden önce balonunu harcamasını bekleyin.

5- Nami, bir W dürtmesi denerse, onu 2. seviye bir kombinasyonla veya hatta 1. seviye Q AA AA / Q elektrokut kombinasyonuyla korkutabilirsiniz.