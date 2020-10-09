Mühendislik öğrencileri umut oldu... Geliştirdikleri araç ödülleri topladı

Kocaeli'deki Körfez Yarış Pisti'nde geçen ay düzenlenen yarışlarda sıralama turlarında 48 takım arasında 2. sırada yer alan Revolt, elektromobil final yarışlarını ise 3. sırada tamamladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen gösteri yarışında ise 2. olan Revolt, üniversitenin hazırlayarak TÜBİTAK'a sunduğu teknik tasarım, gelişme ve tanıtım yaygınlaştırma raporlarında ise Yerli Ürün Teşvik’te 3'üncülük elde etti.

Üniversitenin Mekatronik, Elektrik Elektronik, Makine ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerindeki 18 öğrencinin, akademisyenlerin de katkısıyla büyük emek harcayarak bir yılda yerli olarak tasarladığı araç, mühendislik öğrencilerine de ilham kaynağı oldu.

Bilgiyi beceriyle birleştiriyoruz" anlayışı

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, ülkelerin gelişmesinin nitelikli tasarım ve üretimden geçtiğini, bunları da nitelikli insan gücünün geliştirebileceğini söyledi.

Üniversitenin "Bilgiyi beceriyle birleştiriyoruz" düsturuyla çalışma yürüttüğünü belirten Sarıbıyık, "TEKNOFEST kapsamında Körfez Pisti'nde yarışmaya giren aracımız üçüncülüğe layık görüldü, aynı zamanda yerlilik anlamında da üçüncülük ödülünü almış oldu. Aracın yüzde 90'ın üzerinde yerliliğe ulaşmış olması, bizim bilgiyle beceriyi bütünleştirdiğimizin göstergesi haline geldi. Öğrenci ve akademik çalışma arkadaşlarımızın ekip olarak yaptığı çalışmalar neticesinde biz bu aracı üretmiş olduk." diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu da öğrencilere destek oldu

Aracın elektronik yönetimden kaporta sistemine, elektrik motoruna kadar tasarımını ve üretimini tümüyle SUBÜ ekibinin gerçekleştirdiğini anlatan Sarıbıyık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda aracın derece alarak ödüle layık görüldüğünü aktardı.

Sarıbıyık, çalışmaya gönül verip katkı sunanlara teşekkür ederek, "Aracın yapılmasıyla ilgili sahadan destek olanlar oldu. Taktik anlamda AK Parti Sakarya Milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu'ndan da fikir desteği aldık. Kendisinin yarış pistinde de aracımızı test etme imkanı bulduk. Sofuoğlu'nun motor yarışçısı olarak bize vermiş olduğu taktik önemliydi. Bu ekip arkadaşlarımızın çok hoşuna gitti." ifadelerini kullandı.

Yerli otomobilimizin elektrik motorunu üretebiliriz

Araştırma Görevlisi Dr. Mücahit Soyaslan ise elektrik motor tasarımının uzun bir süreç olduğuna işaret etti.

Öncelikle aracın ihtiyaçlarını belirlediklerini aktaran Soyaslan, şu bilgileri verdi:

"Hangi yükte ne kadar eğimde, ne kadar güce ve torka ihtiyacımız olduğunu belirledikten sonra elektrik motor tasarımının dış boyutlandırmasıyla işe başladık. Ardından detaylı analiz çalışmalarına geçtik. Bu uzun bir süreçti. Analitik analizler, elektromanyetik analizler, ardından termal ve mekanik analizlerle motorumuzu en sonunda yüzde 91 verime sahip şekilde tasarladık ve ürettik. Biz aslında küçük çaplı yerli bir otomobil yaptık. Yerli otomobil de bunun büyük çaplı hali. Yerli otomobilimizin elektrik motorunu çok rahat bir şekilde tasarlayıp üretebiliriz. Şu anda ülkemizde bu birikim var."

Öğrencilerin hedefi TOGG projesinde çalışabilmek

Ekibin takım kaptanı Muhammet Eyüp Can ise toplulukta motor, batarya yönetim sistemi, şarj sistemi, kompozit malzeme birimi bulunduğunu anlattı.

Aracın yapım sürecine 48 arkadaşıyla başladıklarını, pandemi nedeniyle 18 arkadaşıyla çalışmaları yürüttüklerini belirten Can, şunları kaydetti:

"Hedefimiz ilk üçe girmekti ve bunu başardık. Çok emek harcadık. Burada asıl amacımız; Milli Teknoloji Hamlesi'ne bir nebze de olsa katkı sağlayabilmek. Zorlu süreçti ama güzeldi. Bu emeğin karşılığını almak bizi çok gururlandırıyor, onurlandırıyor. Temel alt parçaları yapabiliyoruz. Motoru, motor sürücümüzü, araç kontrol sistemimizi normal bir araçtaki gibi, çok profesyonel olmasa da orta derecede aracımızı yapabiliyoruz. İmkan verilirse arkadaşlarımızla bu işe koyulabiliriz. Asıl amacımız; yerli araç TOGG projesinde çalışmak."