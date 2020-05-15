Mp3 Dönüştürücü Nedir? Ücretsiz En İyi Mp3 Dönüştürme Programı Önerisi

Mp3 dönüştürme ile kaliteyi bozmadan videoları ses formatına dönüştürebilirsiniz. Üstelik tamamen ücretsiz olan bu programlar aynı anda pek çok videonun da mp3'e dönmesini sağlamaktadırlar. Eğer sizlerde mp3 dönüştürme programları arıyorsanız mutlaka bu ücretsiz programları tercih edebilirsiniz.

Mp3 Dönüştürücü Nedir?

Mp3 dönüştürücü video halinde olan dosyaların ses haline getirilmesidir. Kısaca mp3 dönüştürme videoların yalnızca sesini alarak ses dosyasına çevirmesidir. Piyasada pek çok güvenilir olan ücretsiz mp3 dönüştürme programları yer almaktadır. Youtube ve diğer video izleme programlarında izlediğiniz veya beğendiğiniz videoları mp3 olarak kaydedebilmeniz bu programlar ile mümkün. Ücretsiz olarak her bilgisayar kullanıcısının mutlaka bilgisayarında olması gereken programlar arasında yer almaktadırlar. Mp3 dönüştürme işlemi 10 saniye gibi kısa sürede gerçekleşmektedir. Bu süre dosyanın boyutuna bağlı olarak da değişkenlik gösterebilir. Tamamen güvenilir yazılımlar ile oluşturulmuş olan bu programlar çok işinize yarayacak.

Ücretsiz En İyi Mp3 Dönüştürme Programı Önerisi

1) Freemake Audio Converter

Ücretsiz en iyi video mp3 dönüştürücü programlar arasında yer alan freemake audi converter oldukça hızlı bir programdır. Videolarınız kısa sürede mp3 formatına çevrilir. Programı indirdikten sonra kurulumu oldukça basittir. Programın desteklediği formatlar ise şu şekildedir;

- WAV

- WMA

- OGG

- M4A

2) Format Freedom

Bir diğer mp3 dönüştürme programları arasında yer alan format freedom en iyi dönüştürücü programlar arasındadır. Format freedom hem videoları hem de ses dosyalarınızı dönüştürmeye yarayan bir programdır. Dilerseniz mp3 uzantısından başka ses uzantılarına da dönüşüm yaptırmak mümkün.

3) Format Factory

Ücretsiz ve bedava olan mp3 dönüştürme programları arasında en çok tercih edilen program ise format factorydir. Format factory çok fazla uzantıyı aynı anda dönüştürmek format factory ile birlikte mümkündür. Format factory oldukça profesyonel olan bir ücretsiz dönüştürücü programıdır. Arayüzü ve kullanması da oldukça basittir. Dosyayı yükledikten sonra dönüştürmenizi istediğiniz uzantıyı seçerek dönüştürme işlemini yapabilirsiniz.

4) ClipGrab

Oldukça basit ve kullanışlı programlardan olan ClipGrab ücretsiz bir şekilde mp3 dönüştürmenizi sağlıyor. ClipGrab programı pek çok uzantıyı da aynı anda desteklemektedir. İstediğiniz video formatında mp3 uzantısına çevirebilirsiniz. Kurulumu basit olan mp3 dönüştürme programı en çok tercih edeceğiniz programlar arasında yer alır.

5) Free Studio

Ücretsiz olan bir diğer video dönüştürme programı ise free studiodur. Free studio ile birlikte mp3 dönüştürebilirsiniz. Sadece mp3 uzatısı değil birden fazla uzantıyı program içerisinde dönüştürme yapabilmeniz mümkün. Free studio sade tasarımlı ve arayüze sahip olan bir programdır.