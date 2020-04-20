Mount & Blade II: Bannerlord incelemesi

Mount and Blade Warband, 2010 yılında piyasaya çıkmış olmasına karşın çıktığı günden bugüne kadar hala oynanmaya devam ediyordu. Birçok kişi hem ülkemizde hem de dünyamızda oyunu oynuyor. Yani anlayacağınız üzere hala etkisini geçirmemiş bir oyun. Oyunun devam sürümünü çıkaracağını söyleyen yapımcı şirket Taleworlds, oyuncuları oldukça heyecanlandırmıştı. Ancak oyun beklendiği gibi hemen çıkmadı. Hatta Reddit'te ve diğer sosyal medya kanallarında bu durum ile ilgili dalga geçilmişti.



Ve nihayet 8 yıldır çıkması beklenen oyun sonunda çıktı. İlk önce şunu belirtmek gerekir ki oyun daha beta sürümünde. Bundan dolayı oyunda bazı hatalar ve çökmeler yaşanabiliyor. Oyuna girdiğimizde hem PVP yani online hem de hikaye modu olduğunu görüyoruz. Hikaye moduna geçmeden önce kısaca PVP modundan bahsedecek olursak oyuna girdiğinizde online bir şekilde diğer insanlar ile savaşabiliyorsunuz. İlk önce karakterinizi seçmeniz gerekiyor.



Karakterinizin kılıcından zırhına kadar her şeyini belirleyip oyuna girebilirsiniz. Oyunda ayrıca iki ayrı online mod bulunuyor. Captain ve Skrimish isimli modlar farklı şeyler sunuyor. Captain modunda piyade, okçu veya atlı birliklerden birini seçiyorsunuz. Seçtiğiniz birlikten size 8 ile 20 arasında birlik veriyor. Ayrıca sizin yanınızda farklı insanlarda bulunuyor. Yani takım arkadaşlarınız bulunuyor. Takım arkadaşlarınız ile ortak çalışarak oyunda karşı takımın birliklerini yenmeye çalışıyorsunuz.



Diğer mod Skrimish ise Warband’den alıştığımız online’a oldukça çok benziyor. Burada karakterinizi seçip takım arkadaşlarınızla savaşıyorsunuz. Ancak bu modda yanınızda kimse bulunmuyor. Oyunun hikaye moduna gelecek olursak gayet başarılı; ancak bu konuda çok yazmayalım; malum spoiler içerebilir! Özetle bu ana hikaye sayesinde siz bir krallık kurabiliyorsunuz veya başka krallığa destek olabilirsiniz.



Oyunda 8 tane krallık bulunuyor. Bu krallıklardan 3 tanesi imparatorluk. Nasıl 3 tane imparatorluk oluyor diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Oyunda İmparatorluk aslında başlarda tek bir krallıkmış. Ama bizim oynadığımız dönemde imparatorluk iç savaş geçiriyor ve üç parçaya bölünüyor. Güney, Kuzey ve Batı imparatorlukları diye bölünen imparatorluk krallığı Roma İmparatorluğu'ndan esinlenilmiş gibi duruyor. Oyunda Warband’e göre kadın karakterlerinde öne çıktığı görülüyor. Warband’de hiç kadın bir kral veya lord göremezken Bannerlord’da ise bu durum farklı. Hem kadın kral hem de lord birçok krallıkta mevcut.



Kuzey krallığının başındaki kişi de bir kadın. Bu krallığın en ünlü birlikleri ise atlı birlikleri. Atlı mızraklı birlikleri imparatorluğun elit birlikleri olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda seçtiğiniz krallığa göre bazı özellikler kazanıyorsunuz. İmparatorluk krallığını seçtiğinizde şehir ve sur onarımlarına, kuşatma silahlarına yüzde 20 inşaat hızı alıyorsunuz. Bir diğer krallık ise Vlandiya krallığı. Bu krallığın hikayesi ise imparatorluk zayıfladığı dönemlerde bu paralı askerleri çağırıyor. Ancak daha sonra bağımsızlıklarını ilan edip Batı tarafını ele geçiriyorlar.



Haritanın en batısında bu krallık yer alıyor. Vlandiya’nın esinlendiği ülke ise Normanlar olmuş durumda. Bu krallığı seçtiğinizde ise askerleriniz savaşlardan yüzde 20 daha fazla tecrübe kazanıyor. Bu sayede yüksek seviye birlikler yapmanız daha kolay olacak. Sturgiya krallığına gelecek olursak ilk oyundaki yani Warband’deki nordlar diyebiliriz. Ancak nordlardan farklılıkları bulunuyor. Nordlar sadece piyade olurken Sturgiyalıların ise atlı birlikleri de bulunuyor. Sturgiyalıların artısı ise karlı bölgelerde yaşadıkları için karlı topraklarda diğer krallıklara göre yüzde 20 daha hızlısınız.



Kuzait krallığına gelelim. Kuzait krallığı Warband’deki Kergit krallığına benziyor. Atlı okçuları ve karakter tiplerine baktığınızda Moğollar ve Türklerden esinlenildiği söylenebilir. Oyunda kergitler için ise Kuzait krallığının alt boylarından biri olarak bahsediliyor. Kuzait krallığını seçtiğinizde atlı birlikler için yüzde 10 ekstra hız bonusu kazanıyorsunuz. Aseray krallığı ise imparatorluğun çöl bölgelerinde yaşan bir krallık olarak karşımıza çıkıyor. Ticaretin oldukça önemli olduğu bu krallıkta mızrakları kullanan piyadeleri ile ünlü bir krallık olarak çıkıyor. Hafif süvarileri ise oldukça güçlü bir krallık.



Develere binen birliklerini de bu krallıkla savaşırken görebilirsiniz. Bu krallığı seçtiğinizde kervan oluşturmak yüzde 30 daha ucuz ve ticaretten yüzde 10 daha az gelir kaybediyorsunuz. Son krallığımız ise Batanya. Batanya, Warband’deki rodok krallığına benzetebiliriz. Oyunun başında oldukça güçlü ordulara sahip olmasına rağmen çok fazla ezilebiliyor. Ancak bu krallığı seçip okçu birliği toplarsanız siz kolay bir şekilde yok olmazsınız.



Bu krallığın katkısı ise ormanlarda yüzde 10 daha az yavaşlarsınız. Krallıkları bitirdiğimize göre oyundaki asker alım ve politikadan biraz bahsedelim. Oyuna ilk başta yine bir Warband benzeri skill (yetenek) ağacınız bulunuyor. Bu ağacı başta kendi hikayenizi yazarak artırıyorsunuz. Daha sonra ise oyunda seviye atlayıp buradaki özellikleri açabiliyorsunuz. Oyun Warband'ın aksine oldukça detaylı bir skill ağacına sahip. Burada idarecilik ve liderlik yeteneğinizi geliştirmeyi unutmayın.



Oyundaki politika sistemi ise bir klan kurup krallığa katıldığınızda veya kendi krallığınızı gördüğünüzde ulaşabileceğiniz bir sistem. Krallığa katıldığınızda veya krallık kurduğunuzda buradan bazı politikaları önerebilir veya alınan kalelerin kime verileceği hakkında oy verebilirsiniz. Oy vermek için nüfuza ihtiyacınız oluyor. Nüfuz kazanabilmek için ise savaşlar kazanmanız gerekiyor. Ayrıca aldığınız kaleler ve şehirlerde bazı politikalar eğer krallıkta geçerli ise size nüfus kazandırıyor.



Tavsiyem lider ile aranızı iyi tutmanız. Çünkü en son söz tabii ki lidere kalıyor. Bu yüzden lideri destekleyin ve ilişkinizi yüksek tutun. Yoksa kolay kolay kale veya şehir alamazsınız. Bannerlord’da köylerden asker toplamanız daha mantıklı. Ancak asker topladığınız zaman dikkat etmelisiniz. Bazı elit birlikleri veya seviyesi yüksek birlikleri almak için köylerle ilişkinizi düzeltmelisiniz. Köylerle ilişki düzeltmek için veya artırmak için o köydeki nüfuzlu kişilerin görevlerini yapabilirsiniz.



Şunu da belirtmek gerekir ki Warband’de bulunan bazı sorunlu görevler düzeltilmiş durumda. Bu görevlerden biri de sürüyü bir yere götürme görevi. Bu oldukça uğraştırıcı bir görev olduğu için artık daha kolay hale getirilmiş. Sürü direk envanterinize geliyor ve daha sonra götüreceğiniz şehire gidiyorsunuz. Böylelikle görev uğraştırıcı olmuyor.



Oyunda güçlü bir ordu toplamak istiyorsanız elit birlikler almaya dikkat edin. Para kasma konusunda ise şehirlerde çeşitli dükkanlar açmalısınız. Böylelikle kolay para kasabilirsiniz. Ancak hangi şehirde hangi dükkanı açacağınızı dikkat etmelisiniz. Yoksa zarara da girebilirsiniz. Oyunda en güçlü birlik benim deneyimlerime göre Batanya'nın fian okçuları. Fian okçuları sayesinde kendinizden iki kat büyük orduları ve düzgün taktikler ile alabilirsiniz. Atlı birlik olarak ise Kuzeitlerin atlıları oldukça güçlü.



Oyunda dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi de krallık kurma. Krallık kurmak için ana hikayeyi ilerletmeniz gerekiyor. Kendi krallığınızı sadece buradan kurabiliyorsunuz. Oyunda evlilikte bulunuyor. Aynı zamanda bu evlilikten çocuklar yapıyorsunuz. Bu çocuklar yeterince büyüdüğünde sizin birlikte savaşabiliyor. Yoldaş sistemi de yine oyunda bulunuyor. Bu sistem biraz daha geliştirilmiş.