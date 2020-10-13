Morgana Counter (Ct) - Morgana Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

Açı çekmenin ve karanlığın güçlü hâkimi olarak bilinen Morgana, zamanla zalim işkenceciye dönüştürülmüştür. Toplumda dışlanmış kişilerin kendini bulacağına ve kötü olayların örtbas edildiği durumlarda bile her şeyin açığa çıkacağına inanıyor.

Morgana Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Alt koridorda destek olarak oynanan Morgana için çok sayıda güçlü destek rakip şampiyon yer alıyor. Bu şampiyonlar şu şekildedir:

- Brand

- Bard

- Lulu

- Zilean

- Janna

- Karma

Morgana karşısında güçlü olan diğer koridor şampiyonları arasında ise Fizz, Zed, Talon ve Vladimir yer almaktadır.

Morgana Counter Karşı Zayıf Rakipleri

- Braum

- Leona

- Sett

- Rakan

- Thresh

- Pyke

- Alistar

Morgana Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Morgana’nın en iyi yönlerinden birisi ultisidir. Ultisi alan içinde kalan diğer rakipleri yavaşlatır ve birkaç saniye içinde bu rakipleri sersemletir. Bu sayede takım savaşlarında öncülük eder. Morgana’nın yetenekleri ise şu şekildedir:

- Pasif / Ruh Sömürüsü: Rakiplerin ruhlarını sömüren Morgana, büyük minyon veya canavarlara hasar verirse kendini iyileştirir.

- Q / Karanlık Esaret: Morgana kara büyüyle rakibini yerine sabitler ve ona büyü hasarı verir.

- W / Zulüm Gölgesi: Belirli bir alan içine lanetli gölge gönderir. Bu alan içinde kalan rakipler hasar alır. Zaman geçtikçe bu hasar artar ve yeteneğin bekleme süresi azalmaya başlar.

- E / Kara Kalkan: Morgana bir takım arkadaşını veya kendini kara kalkan ile korumaya alır. Bu kalkan rakiplerden gelen hasarı engeller veya kitle kontrol etkilerinin önüne geçer.

- R / Ruh Prangası: Morgana gücünü serbest bırakır ve bir alan içindeki diğer rakiplere doğru kanatlarını açar. Hareket hızı kazanır ve hedefleri yavaşlatır. Bu zincirleri kıramayan ve alandan kaçamayan rakipler bir süre sonra sersemler.

Morgana Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Morgana’nın en güçlü yeteneklerinden birisi Q yeteneğidir. Q yeteneğini kullandıktan sonra ona doğru saldırmaya başlayın. Ayrıca E yeteneği olan kalkanı kendisi ya da takım arkadaşına kullandıktan sonra oldukça zayıf kalmaktadır.

Morgana Counter Karşı Öneriler

Morgana’ya karşı gank atmak ya da saldırmak için Q yeteneğini kullanmasını bekleyin. Ona kitle kontrol uygulamak içinde kalkan yani E yeteneğini kullandırmaya zorladıktan sonra kitle kontrolü uygulayın.