Mobil uygulamalar ve akıllı saatler sağlık takibini mümkün kılıyor

Accenture tarafından yeni yayınlanan bir araştırma, dijital sağlık uygulamalarını kullanan tüketicilerin yüzde 43'ünün sağlık ve mevcut durumunu korumaya daha fazla odaklandığını ve yüzde 34’ünün ise sağlıklarını daha iyi anladığını gösteriyor.

Dünya Kalp Federasyonu'nun (WHF) bu hafta insanlardan Dünya Kalp Günü kampanyasını desteklemek için düşünmelerini istediği sağlık bilinci düzeyi tam da bu. WHF, bu yılın teması olarak kardiyovasküler hastalığını belirliyor ve sigara, diyabet, yüksek tansiyon ve obezite gibi birçok hastalığın, davranış değişikliği ile iyileştirilebileceğine işaret ediyor. Kuruluş, haftada yaklaşık 150 dakika orta düzeyde fiziksel aktivitenin kalp hastalığı riskini yüzde 30 ve diyabet riskini yüzde 27 oranında azalttığını bildiriyor.

Sağlık cihazlarındaki bu gelişmelerden faydalananlar sadece tüketiciler değil. Uygulamalar ayrıca hastalardan sağlık bilgilerinin izlenmesinde, denetlenmesinde ve toplanmasında giderek daha önemli bir rol oynuyor ve böylece, tıbbi bakımın nasıl sağlanabileceği konusunda gelişmelere yol açıyor. Sağlıkla temelli mobil uygulamalarla ilgili 2017 yılında yayınlanan bir sağlık teknolojisi raporuna göre, inovasyon, kanıt ve benimsemeyle ilgili dijital sağlık trendlerinde bir dönüm noktası oluşuyor. Sağlık kararlarını ölçmek ve iyileştirmek için insan veri biliminin gelişimiyle uyumlu hale gelen bu trendler, insan sağlığı sonuçları üzerinde giderek daha olumlu bir etkiye sahip olabilir ve sağlık hizmeti sağlayıcıları için önemli tasarruflar sağlayabilir.

Açıkçası, bu tür bir teknoloji birçok insanın hayatında olumlu bir etki yaratıyor. Yalnız sağlık uygulamalarını kullanırken birçoğunun sağlık yetkilileri tarafından düzenlenmediğini unutmamak gerekir. Uygulamaların çoğunun yapabildiği şey, kullanıcıları motive etmek, zindeliği geliştirmek için bir program sağlamak ve genel yönergeler sunmaktır. Bununla birlikte, her kullanıcının bireysel gereksinimleri olacaktır ve iyi bir uygulama hiçbir noktada endişe veya aşırı güven uyandırmamalıdır. Tıbbi endişeleri olan tüketiciler, uygulamalarını sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olarak nasıl kullanacakları konusunda doktorlarına danışmalı.

Doğru sağlık uygulamasını seçmek için en iyi yaklaşım, öncelikle ne için kullanılacağını belirlemekle başlıyor. Adım sayılarını kaydetmek, uyku düzenlerini izlemek veya kalori alımını değerlendirmek olabilir. Kullanıcılar, diğer kullanıcıların tam olarak ne deneyimlediğini görmek için yorumlara dikkatle bakmalı ve yalnızca yüksek uygulama puanına güvenmemelidir. Geliştiriciye göz atmak, pazardaki kimlik bilgilerini ve itibarını soruşturmak da yardımcı olabilir. Son olarak tüketiciler, uygulamanın yüksek kaliteli ürünler sağlamasıyla bilinen bir uygulama mağazasından indirildiğinden emin olmalı.



