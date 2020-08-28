Mobil cihazlarda yaşanan sorunlar kurumların maliyetini artırıyor

Opinion Matters ile yapılan araştırma, mobil bilişim cihazlarda yaşanan sorunların Avrupalı çalışanların motivasyonunu düşürdüğünü ortaya çıkardı. Çalışanların işlerini kolaylaştırması gereken bu cihazlar, Avrupa'daki lojistik çalışanlarını, depo görevlilerini, perakendecileri ve sağlık çalışanlarını olumsuz etkiliyor ve kurumlara da ekstra maliyet oluşturuyor.



Araştırmaya göre barkod okuyucusuna sahip mobil bilişim cihazları, her yıl ortalama bir kereden fazla bozuluyor ve değiştirilmesi veya tamir edilmesi de en az 3 gün sürüyor.



Dahası, çalışanların yüzde 70'inden fazlası, mobil cihazlarının kullandıkları diğer cihazlara kıyasla daha fazla bozulmaya müsait olduğunu belirtiyor.



Cihazlar birçok farklı hasara maruz kalıyor



İş dünyasında bir mobil cihaz çeşitli zor koşullarda kullanılabiliyor. Ancak çalışanlar da düşme, sıvı teması, donduracak kadar soğuk veya eritecek kadar sıcak ortamların yanı sıra araç altında ezilme gibi sebeplerden ötürü cihazlarının bozulduğunu belirtiyor. Detaylı incelendiğinde cihazların yüzde 45'i düşmekten, yüzde 29'u sıcak bir ortamda kalmaktan, yüzde 24'ünün suya düşmekten, yüzde 22'sinin araç altında ezilmekten, yüzde 20'sinin üzerine sıvı dökülmesinden, yüzde 11'inin soğuk bir ortamda kalmakta dolayı bozulduğunu, yüzde 27'sinin ise bir anda çalışmamaya başladığını söylüyor.



Yaşanan kazaların büyük bir kısmı; batarya, tuş ve dokunmatik ekran arızalarından barkod okuyucusunun bozulmasına kadar birçok sonuca neden oluyor.



Can sıkıcı özellikler



Mobil cihazlar normal bir şekilde çalıştığında bile çalışanlarda motivasyon düşüklüğüne neden olabiliyor. Bunun arkasında cihazın yavaş olması, barkodu doğru okuyamaması, ekranların eldivenle kullanılamaması, ağır olması, batarya ömrünün düşük olması ve kötü tasarıma sahip olması gibi nedenler yer alıyor.



Bunun önüne geçebilmek için mobil çalışanlar çizilmeye karşı dayanıklılık, el veya omuz askısı, ısı geçirmeyen kaplama, cihaz açıkken değiştirilebilir batarya ve daha görünür bir ekran olmasını istiyor.



Verimliliği artırıyor



Çalışanlar, istedikleri yükseltmelere sahip olan daha iyi bir mobil cihaza sahip olduğunda verimliliklerinin ortalama yüzde 41 gibi önemli derecede artacağının altını çiziyor.



Memnuniyet yaratmayan mevcut cihazlar, çalışanların motivasyonunu azaltmanın yanında müşteriye sunulan hizmetlerin de aksamasına ve ekstra maliyetlerin ortaya çıkmasına neden oluyor.



Nelere dikkat etmek gerekiyor?



Bugün piyasada birçok markanın ürettiği cihazlar yer alıyor. Ancak bu cihazların hepsi aynı korumayı ve özellikleri sunmuyor. Bu yüzden bir cihaz seçerken nelere karşı korumalı olduğunu ve hangi standartlara göre belirlendiği çok önemli. Gelişmiş bir ekranın dışarda okunabilmekten veya dokunmatik olmaktan çok daha fazlasını sunabiliyor olması gerekiyor. Yüksek veya düşük ısılarda parmak algılama, kalemle veya eldivenle kullanabilme, yağmurda çalışabilme gibi özellikler, cihazlar arasındaki farkı belirleyebiliyor. Doğrudan gelen bir güneş ışığı altında en iyi görüntüyü sunan yansıma karşıtı katman da kullanıcılara önemli kolaylıklar sunuyor. Yüksek batarya kapasitesine ve değiştirebilme imkanına sahip cihazlar, toplam sahip olma maliyetinin düşmesini ve yatırımın çok daha kısa sürede geri dönmesini sağlıyor. Öte yandan doğru aksesuarlar da çalışanların verimliliğini artırıyor.



Cihazların bozulması ise şirketin saygınlığı, müşterileri ve çalışanlarının morali üzerinde negatif bir etki yaratıyor. Bu yüzden sağlayıcılara aynı özelliklere sahip yedek cihazı ne kadar kısa sürede ulaştırabileceğini ve net onarım süresinin ne kadar olduğunu sormak gerekiyor.

