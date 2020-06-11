Minik eller kod yazıyor projesi ücretsiz online eğitimlere başlıyor

Çocuklar 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren minikellerkodyaziyor.com adresi üzerinden kodlama dili olan Scratch kod yazma eğitimi alabilecek ve yaratıcı kodlama yapabilecekler. Eğitim alabilmek için siteyeminikellerkodyaziyor.com platformu üzerinden kayıt olunması ve giriş yapılması yeterli.

8-12 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi verilecek web sitesinde ilk etapta 23 adet eğitim videosu yer alıyor. Çocuklar ve veliler, kolayca kullanabilecekleri bir ara yüz ile hazırlanan web sitesindeki Scratch eğitim videoları ile tüm kodlama içeriğini alabilecekler.



Bugüne kadar Minik Eller Kod Yazıyor projesiyle 24 şehirde 23 bine yakın çocuğa ulaşılarak 154 bin 184 saat kodlama eğitimi verildi. Proje kapsamında Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Mardin, Ordu, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Trabzon ve Uşak illeri ziyaret edildi.



Eğitimler sonrası Şubat ayında “Benim Şehrim” temasıyla Türkiye’de ilk kez düzenlenen Scratch Cup 2020’ye Türkiye'nin dört bir yanından 631 başvuru alındı. Çocuklar yarışmada, eğlenceli ve bir o kadar da yaratıcı oyunlarıyla katılarak kendi kodladıkları oyunları anlattılar. Scratch Cup 2021 için de hazırlıklar başladı. Detaylara minikellerkodyaziyor.com adresinden ulaşılabilir.

Şimdi eğitimlerin online platforma taşınmasıyla birlikte tüm Türkiye’deki çocukların kodlama ile tanışmaları, yaratıcılıklarının sınırlarını zorlamaları ve analitik düşünce becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Ayrıca bir diğer hedef ise minikellerkodyaziyor.com ‘un kodlama alanına ilgi duyan tüm öğrenci ve öğretmenler için kaynak site haline getirilmesi.

Eğitim İçerikleri;