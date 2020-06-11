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Teknoloji
Haber Giriş: 11.06.2020 - 14:45,Son Güncelleme:

Minik eller kod yazıyor projesi ücretsiz online eğitimlere başlıyor

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Minik eller kod yazıyor projesi ücretsiz online eğitimlere başlıyor
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QNB Finansbank 2015 yılında kurduğu ve bu güne kadar 63 şehirde 530 binden fazla çocuğa ulaşılan, kodlamadan matematiğe, müzikten, dramaya kadar bir çok alanda eğitim ve burs desteği verdiği Minik Eller Büyük Hayaller platformunun 5. yılını kutluyor. QNB Finansbank, Minik Eller Büyük Hayaller platformunun 5. yılında kodlama eğitimlerini tüm Türkiye’deki çocuklara ücretsiz ve sınırsız online platform ile açıyor.

Çocuklar 1 Haziran 2020  tarihinden itibaren minikellerkodyaziyor.com adresi üzerinden kodlama dili olan Scratch kod yazma eğitimi alabilecek ve yaratıcı kodlama yapabilecekler. Eğitim alabilmek için siteyeminikellerkodyaziyor.com platformu üzerinden kayıt  olunması ve giriş yapılması yeterli. 

8-12 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi verilecek web sitesinde ilk etapta 23 adet eğitim videosu yer alıyor. Çocuklar ve veliler, kolayca kullanabilecekleri bir ara yüz ile hazırlanan web sitesindeki Scratch eğitim videoları ile tüm kodlama içeriğini alabilecekler. 

Minik eller kod yazıyor projesi ücretsiz online eğitimlere başlıyor

Bugüne kadar Minik Eller Kod Yazıyor projesiyle 24 şehirde 23 bine yakın çocuğa ulaşılarak 154 bin 184 saat kodlama eğitimi verildi. Proje kapsamında Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Mardin, Ordu, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Trabzon ve Uşak illeri ziyaret edildi.
Minik eller kod yazıyor projesi ücretsiz online eğitimlere başlıyor

Eğitimler sonrası Şubat ayında “Benim Şehrim” temasıyla Türkiye’de ilk kez düzenlenen Scratch Cup 2020’ye Türkiye'nin dört bir yanından 631 başvuru alındı. Çocuklar yarışmada, eğlenceli ve bir o kadar da yaratıcı oyunlarıyla katılarak kendi kodladıkları oyunları anlattılar. Scratch Cup 2021 için de  hazırlıklar başladı. Detaylara minikellerkodyaziyor.com adresinden ulaşılabilir. 

Şimdi eğitimlerin online platforma taşınmasıyla birlikte tüm Türkiye’deki çocukların kodlama ile tanışmaları, yaratıcılıklarının sınırlarını zorlamaları ve analitik düşünce becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Ayrıca bir diğer hedef ise minikellerkodyaziyor.com ‘un kodlama alanına ilgi duyan tüm öğrenci ve öğretmenler için kaynak site haline getirilmesi.

Eğitim İçerikleri;

  1. Scratch’e Kayıt Olma
  2. Scratch Web Sitesi
  3. Scratch Ara Yüzü Farkı
  4. Pico Yürüyor
  5. Sohbet Şahane
  6. Karakterleri Canlandır
  7. Yön Tuşları İle Hareket Et
  8. Akvaryum
  9. Kedi Uçuyor
  10. Quiz
  11. Tercüman
  12. Pong
  13. Kalem Sekmesi
  14. Çokgen Çizim
  15. Havalı Çizimler
  16. Sepet
  17. Ses Düzenleme
  18. Çizim Editörü
  19. Piano
  20. Web Kamerası 1
  21. Web Kamerası 2 – Picoları Kurtarma
  22. İkiz Oluşturma
  23. Balerin
  24. Kayan Yıldızlar
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