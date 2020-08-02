Mikroskobu kim buldu ve icat etti? Mikroskop ne zaman bulundu

Mikroskop içerisinde birçok merceğin olduğu bir alettir. Bu sayede gözle görülmesi imkansız olan tüm bakterileri ve mikropları bu alet yardımı ile kolayca görülmektedir. Mikroskop pek çok alanda kullanılan günümüzde ki en yaygın aletlerden birisidir. Özellikle laboratuvarlar da sıklıkla mikroskoplara rastlayabiliriz. Günümüzde mikroskobun kullanıldığı pek çok türü bulunmaktadır.

Mikroskopu Kim Buldu?

İlk mikroskop tarihte Hollandalı mucit olan Zacharias Janssen tarafından bulunmuştur. Janssen bulmuş olduğu bu mikroskobu, teleskop üzerinde yapılan birkaç değişlik neticesinde bulmuştur.

Mikroskopu Kim İcat Etti?

Mikroskop Zacharis Janssen tarafından icat edilmiş bir alettir. Daha sonra ise Alman ve İngiliz bilim adamları da bulunan mikroskop üzerinde yaptıkları deneyler ve geliştirmeler ile bugünkü halini alan bir modern mikroskobu icat etmeyi başardılar. İlk modern mikroskop yine Hollandalı mucit olan Antonie van Leeuwenhoek ve İngiliz mucit olan Robert Hook tarafından bulunmuştur.

Ayrıca Galileo Galile tarafından da mikroskop geliştirilmiştir.

Mikroskop Ne Zaman Bulundu?

Mikroskop tarihte ilk kez 1590 yılında icat edilmiştir.