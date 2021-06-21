Migros, mobil hizmet uygulamalarını tek çatı altında topladı

Migros’un tüm hizmetlerini bir ekranda toplayan ve kullanıcı dostu tasarımıyla dikkat çeken uygulamada, ürün görsellerin boyutu büyütüldü, arama ve geçişler kolay hale getirildi. İnovatif ve sürdürülebilir çalışmalarıyla geleceğin perakendesine bugünden hazır olan Migros’un SuperApp’i uluslararası platformda bu alandaki örneklerden biri olmaya aday.

Migros Ticaret A.Ş. E-Ticaret İş Birimi Direktörü Orçun Onat, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



“Migros Sanal Market, online siparişleri dakikalar içerisinde teslim eden hızlı teslimat modelimiz Migros Hemen’in yanı sıra elektronikten sağlık ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan Migros Ekstra ile müşterilerimize ‘şimdi al sonra öde’ ayrıcalığını sunan ödeme, para transferi gibi finansal işlemlerin hızlı, kolay ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan MoneyPay’in mobil uygulamalarını bir araya getirdik. Müşterilerimizin dilediği hizmeti tek bir uygulama üzerinden kolaylıkla alabilmesini sağlayarak hem hayatlarını kolaylaştırdık, hem de zamandan tasarruf etmelerini sağladık. Global arenada alanının en iyi örneklerinden biri olmaya aday olan uygulamamız, kullanışlı arayüzü, büyük görsel boyutları, kolay geçişleriyle müşterilerimize kullanım rahatlığı sağlıyor.”