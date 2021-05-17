Microsoft Word'de yeni sayfa nasıl eklenir? Word yeni sayfa ekleme

Word'de yazmak oldukça eğlenceli bir iştir. Çoğu zaman ise bazı işlerimizi gerçekleştirmek için Word programına ihtiyaç duyabiliriz. Word'de yazı yazarken sayfa bittiğinde genellikle yeni bir sayfaya otomatik geçiş yapılır. Fakat sayfa bitmeden yeni bir sayfa eklemek mümkündür.

Microsoft Word'de Yeni Sayfa Nasıl Eklenir?

Microsoft Word programında sayfa bitmeden yeni bir sayfa eklemek için kişiler genellikle üst üste enter tuşuna basarak yeni sayfaya ulaşmaya çalışırlar. Fakat bu işlem oldukça zordur. Bu nedenle Word programında yeni sayfa ekleme işlemleri yapılmaktadır.

Microsoft Word programında yeni bir sayfa eklemenin doğru yöntemi sayfa sonu kesmesi eklemektir. Sayfa sonu kesmesi imlecinin bulunduğu yerden mevcut sayfanın tamamlandığını ve yeni bir sayfanın gerektiği belirtilir. Bu işlem menüden yapılabilir veya kısayol tuşları ile gerçekleştirilebilir. Sayfa sonu kesmenin kısayol tuşları ise CTRL + ENTER olmaktadır.

Word Yeni Sayfa Ekleme

Word üzerinden yeni sayfa ekleminin kısa yolu CTRL + ENTER tuşlarıdır. Bu tuşlara aynı anda basarak yeni bir sayfa eklemek mümkündür. Sayfa sonu kesmesinin yanı sıra Word üzerinde aynı pratik yöntem ile farklı kesmeler de bulunmaktadır. Kesme konusu özellikle Word programının pek bilinmeyen fakat önemli konularından birisidir. Word üzerinden yapılan diğer kesmeler şunlardır:

- Satır sonu kesmesi için : SHİFT + ENTER

- Sütun sonu kesmesi için : CTRL + SHİFT + ENTER