Microsoft Word'de paragraf aralığı nasıl düzenlenir? Word paragraf aralığı düzenleme ve ayarlama

Microsoft Office Word'de bazen akademik makalelerde satır aralarının düzenlenmesi istenebiliyor. Ya da bazı durumlarda satır arasındaki boşlukların azaltılarak daha rahat okunma talep edilebiliyor. Bu tarz durumlarda basit bir şekilde satır araları ayarlanabilir. İster boşluklar arttırılabilir isterse boşluklar azaltılarak daha düzenli bir yazım elde edilebilir.

Microsoft Office Word'de Paragraf Aralığı Nasıl Düzenlenir?

Paragraf girintilerinin ve satır aralarının düzenlenmesi işlemi üst sekmeden sağlanmaktadır. Üst sekmede yer alan alanda yapılacak birkaç işlem ile her şey yapılabilir. Bunun için birkaç adım gereklidir.

1- İlk olarak gerekli düzenlemelerin yapılması istenen paragraf ya da paragraflar seçilir

2- Giriş sekmesi tıklanır ve buradan da paragraf iletişim kutusu başlatıcısı seçilir

3- Buradan açılacak olan girintiler ve aralıklar alanı açılır

4- Buradan gereken ayarlamalar yapılır. Yani bu kısımda kullanıcının tercihine göre girintiler ve satır araları düzenlenir.

5- Tamam sekmesine basılır

Bu işlemler tüm Microsoft Office Word'de geçerlidir. Yani yeni sürümlerde ufak tefek değişiklikler olabilir. Fakat giriş sekmesinden bu ayarlamalar en iyi şekilde her sürümde yapılabilir.

Microsoft Office Word'de Paragraf Aralığı Düzenleme Ve Ayarlama

Paragraf aralığındaki boşlukların düzenlenmesi için bir yöntem daha vardır. Yine tüm işlemler aynı şekilde tasarım sekmesinden yapılır. Burada gösterilecek adımlar Microsoft Office Word'ün 2010 sürümü için geçerlidir. Diğer sürümlerde de benzer adımlar ile gerekli düzenlemeler yapılır.

1- Üst sekmedeki tasarım alanına tıklandıktan sonra paragraf alanına tıklanır.

2- Burada paragraf alanı içi pek çok seçenek açılır. Bu seçenekler sıkışık, düzenli ya da çift gibi seçenekler içerir.

3- İstenilen seçenek seçildikten sonra tamam sekmesine basılır.

4- Bunlardan daha farklı seçenekler de mevcuttur. Bunun için özel paragraf aralığı kısmına tıklanır. Özel paragraf aralığı da pek çok sayıda seçenek içermektedir.

5- Buradaki sekmeden paragraf aralığını santimetre cinsinden girmek mümkündür.

Tabi ki de sadece seçili olanlar değil tüm belgeyi de değiştirmek mümkündür. Bunun için düzen sekmesine gidilir. Ardından da aralık kısmına tıklanır. Aralık sekmesinde gerekli olan önceki ve sonraki mesafeleri ayarlanır. Buradaki işlemler de tamamlandıktan sonra tamam sekmesinde basılır. Bunun ardından tüm dosyada yer alan paragrafların aralıkları seçilen gibi olacaktır.