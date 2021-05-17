Microsoft Word'de bölüm sonu nasıl kaldırılır? Word bölüm sonu kaldırma işlemi

Word programında bölüm sonu bazı yöntemlerle kaldırabiliyor.

Microsoft Word'de Bölüm Sonu Nasıl Kaldırılır?

Word programında bazı özellikler vardır. Bu özellikler kullanıcının isteğine göre kaldırılır veya aktif edilebilir. Word bu özellikleri isteyen herkesin kullanmasına olanak sağlıyor. Bu özellikler arasında bölüm sonu kaldırma işlemi bulunuyor. Bölüm sonunun nasıl kaldırılacağı birçok kişi tarafından yapılamıyor. Son derece basit işlemlerle bölüm sonu kaldırma yapılabilir.

Bölüm sonu kaldırma işlemleri tamamen yazı sahibinin isteğiyle yapılır. Her yazının farklı içeriği bulunduğundan, özellikler aktif edilebilir veya kaldırılabilir. Microsoft Word'de bölüm sonu şu şekilde kaldırılır;

l Sekmeler arasında bulunan giriş sekmesine tıklanır.

l Tüm yazdırılmayan karakteri göster seçeneği kullanılır.

l Seçmek istenilen bölümün sonuna tıklanır ve daha sonra klavyede yer alan delete tuşuna basılır.

Bu işlemler sırasıyla dikkatli bir şekilde yapılarak Word dosyasındaki bölüm sonu kolay bir şekilde kaldırılıyor. Eğer bölüm sonu kaldırma işlemlerini yapmak istiyorsanız, bu yolu izleyerek kolayca kaldırabilirsiniz.

Word Bölüm Sonu Kaldırma İşlemi

Word programında bölüm sonu kaldırma özelliği bulunuyor. Bu özelliğin kaldırılması veya aktif edilmesi yazı sahibiyle alakalı bir durumdur. Word bu kolaylıkları sağlayarak kullanıcıların tüm özelliklerden faydalanmasına imkan tanır. Bu özellikler tüm kullanıcılara açıktır. İsteyen kişiler Word programının sunduğu özellikleri araştırarak, istediği şekilde kullanma hakkına sahiptir. Word bölüm sonu kaldırma işlemi de kullanıcıların isteğine göre yapılan bir işlem türüdür.