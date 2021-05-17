Microsoft Word'de afiş hazırlama işlemi nasıl yapılır?

Afiş hazırlama işlemi hali hazırda bulunan şablonlar sayesinde çok kolaydır. Bu şablonlar Microsoft tarafından hazırlandığından dolayı tamamen Word ile uyumlu dosyalardır. Bu bakımdan indirilmelerinde ve kullanılmalarında herhangi bir ihlal yoktur. Bastırılması ve satışa sunulması da mümkündür. Bu nedenle çok kaliteli şablonlar her daim kullanıcılarını beklemektedir. Tabi ki de bu şablonların bir takım işlemlerden geçmesi gerekir.

Microsoft Office Word'de Afiş Hazırlama İşlemi Nasıl Yapılır?

Afişler template adı verilen şablonlar halinde internette yer almaktadır. Microsoft'un resmi sitesinde bu templateler indirilir. Buradan afiş olanlar ve bu amaca uygun olanlar seçilir. Çok sayıda olmasından dolayı herkesin zevkine hitap eden vardır. Buradan indirilen şablonlar yeni bir Microsoft Office Word dosyasına eklenir. Bunun için yapılması gereken birkaç adım vardır.

l Üst sekmede bulunan ekle tıklanır

l Buradan şablon kısmı tıklanır

l Daha sonra önceden indirilen şablon seçilir ve buraya eklenir

l Ardından da gerekli düzenlemeler yapılır

Afişler olduğu gibi kullanılabilmektedir. Herhangi bir telif hakkı ihlali söz konusu olmaz. Tabi ki de afişin üzerinde değişiklikler yapmak da her daim mümkündür.

Bunun için afişin ilgili kısmı tıklanır. Buraya gerekli eklemeler ve silinmeler yapılır. Bunun için de ekle sekmesinden not ekle bölümüne tıklanır. Not ekle tıklandığı zaman bir küçük kutu gelir. Bu kutunun içine istenen metin yapılır. Ayrıca bu kutu sağa sola çevrilebilir. Yazı tipi de istenilen şekilde ayarlanabilmektedir. Bu işlemle şablonların er biri istenilen şekilde düzenlenir. Kullanıma tamamen açık hale gelir.