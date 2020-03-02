Microsoft Surface Duo ne zaman satışa çıkacak?

2019 yılının Ekim ayında ilk kez dünyaya duyurulan Microsoft'un ekranı katlanabilen telefonu Surface Duo, halen satışa sunulmuş değil. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Microsoft, 2020 yılının sonlarına doğru yeni telefonunu kullanıcılarıyla buluşturmayı planlıyor. Ekranı katlanabilen telefon pazarının güç geçtikçe hareketlendiğini fark eden Microsoft'un rakipleri aktif halde bu pazara oynarken çok gecikmeden yeni ürününü satışa sürmek istiyor.



Ancak Samsung dahil bazı teknoloji markaları gibi hızlı davranıp cihazları teknik kusurlarıyla pazara sürmek niyetinde de değil.



MICROSOFT SURFACE DUO: ÖZELLİKLERİ NASIL?



Microsoft Surface Duo'da ofis kullanımı kolay hale geliyor, oyun oynamak da mümkün hale geliyor. Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç aldığı belirtilen ürünün diğer teknik özellikleri ise henüz paylaşılmış değil.



