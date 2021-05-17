Microsft Word'de madde işareti ekleme, renk değiştirme ve kapatma işlemi nasıl yapılır?

Microsoft Office Word'de yazı akışı gereği farklı şekiller kullanmak gerekebilir. Örneğin anlamın güçlendirilmesi adına yazı rengi değiştirilebilir. Maddelendirme yapmak için de alt alta gelecek şekilde maddelendirme de yapılabilir. Renk değişimi yapıldıktan sonra rengin orijinal haline dönmesi için renk kapatma işlemi de yapılması mümkün bir durumdur.

Microsoft Office Word'de Madde İşareti Ekleme Nasıl Yapılır?

Microsoft Office Word'de ekle simgesinin atında simge işareti bulunmaktadır. Bu bölüm tıklanarak daha simge seçeneği seçilmelidir. Ardından da simge işareti kutusundan madde karakterleri seçilmelidir. Bu bölümden ekle seçeneği tıklanması madde işareti eklenmesi için yeterlidir.

Microsoft Office Word'de Yazı Rengi Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Microsoft Office Word'de yazıların ve yazı tipinin değiştirilmesi de mümkündür. Üstelik sadece tek bir kısmında da değişiklik yapılabilmektedir. Sadece tek bir kısmın rengi değiştirilmesi için o yazının seçilmesi gereklidir. Belli bir kısım seçildikten sonra yazının üstüne sağ tık yapılmalıdır. Ardından çıkan sekmeden yazı tipi seçeneği seçilmelidir. Bu kısımda renk işaretine tıklanarak renk değişikliği yapılabilir. Yazı tipinin değiştirilmesi de yine bu sekmeden yapılabilmektedir.

Microsoft Office Word'de Madde İşaretleri Nasıl Kapatılır?

Maddelendirme işaretlerinin kapatılması da açılması ile aynı yerdedir. Ekle simgesinin altında bulunan simge işareti ile kapat seçeneği iç içedir. Buradan maddelendirmelerin tamamı kapatılabilir. Fakat bir kısmını kapatmak da her daim mümkündür. Bunun için öncelikle kapatılması istenen maddeler seçilmelidir. Ardından da kapat seçeneğine tıklanır. Bu işlem sadece belli bir kısmı kapsamaya da bilir. Tüm maddeler de bu işlem yolu ile kapatılabilir.