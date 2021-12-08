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Mi credit nedir, ne işe yarar?

#Mi Credit#Mi Credit Kredi#Mi Credit Faiz
Mi credit nedir, ne işe yarar

Mi Credit uygulaması dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Xiaomi kullanıcılarının sürekli olarak karşısına çıkan Mi Credit uygulaması ilginç bir özelliği ile öne çıkıyor. Kredi verme işlemi için hazırlık yapan Xiaomi, bu işlem için Mi Credit uygulamasını kullanacak. Uygulama, şu an Hindistan üzerinde aktif olarak kullanılabiliyor. Türkiye ve diğer ülkeler içinse önümüzdeki aylarda planlama yapılması bekleniyor.

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Mi Credit tarafından verilen kredi toplamı 1.400 dolara denk geliyor. Teknoloji şirketi Xiaomi kredi vermek için beş kredi şirketi ve Fintech ile iş birliği yapacak. Alınan kredinin faiz oranları ise yüzde 1.35’ten başlayacak. 

Şu an sadece Hindistan’da kullanıma sunulan Mi Credit uygulaması, gelecek yıl global pazarda da yerini alacak. Mi Credit, Android cihazlar için Google Play ve Xiaomi App platformlarında mevcuttur. Xiaomi’ye göre Mi Credit uygulamasının en büyük avantajı, kullanıcıların bankaya giderek saatlerce uzun işlemler ile uğraşmak zorunda kalarak zaman kaybetmesinin önüne geçmesidir. Söz konusu bu finansal uygulamanın ülkemizde de kullanıma sunulup sunulmayacağı belli değildir. 

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