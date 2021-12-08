Mi credit nedir, ne işe yarar?

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Mi Credit tarafından verilen kredi toplamı 1.400 dolara denk geliyor. Teknoloji şirketi Xiaomi kredi vermek için beş kredi şirketi ve Fintech ile iş birliği yapacak. Alınan kredinin faiz oranları ise yüzde 1.35’ten başlayacak.

Şu an sadece Hindistan’da kullanıma sunulan Mi Credit uygulaması, gelecek yıl global pazarda da yerini alacak. Mi Credit, Android cihazlar için Google Play ve Xiaomi App platformlarında mevcuttur. Xiaomi’ye göre Mi Credit uygulamasının en büyük avantajı, kullanıcıların bankaya giderek saatlerce uzun işlemler ile uğraşmak zorunda kalarak zaman kaybetmesinin önüne geçmesidir. Söz konusu bu finansal uygulamanın ülkemizde de kullanıma sunulup sunulmayacağı belli değildir.