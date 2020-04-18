Metro Exodus Sistem Gereksinimleri Neler? Metro Exodus İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Metro Exodus oyunu 4A Games tarafından geliştirilmiş bir oyundur. 2019 yılında çıkan bu oyun yeni olmasına rağmen sıkça tercih edilen oyunlardan birisidir. Fakat cihazlar belirli bir düzeyde sisteme sahip olmalılardır. Oyunu oynayabilmek için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri belirlenmiştir.

Metro Exodus oyunu Deep Silver tarafından yayınlanan nişancı oyunudur. Yazar Dmitry Glukhovsky'nin romanlarında esinlenilerek hazırlanmış metro oyununun üçüncü serisidir. Metro tünellerinde hayatta kalma savaşı verilerek hazırlanmış bir oyundur.

Metro Exodus Sistem Gereksinimleri

Metro Exodus sistem gereksinimleri 2 şekilde açıklanmaktadır. Bunlardan ilki minimum sistem gereksinimleridir. İkincisi ise önerilen sistem gereksinimleridir.

Minimum sistem gereksinimlerinde ilk olarak işletim sistemi Windows 7/8/10 (64 bit) olmalıdır. Cihazın işlemcisi Intel Core i5-4440 / AMD Ryzen 3 1600 düzeyinde olmalıdır. Cihazda 8 GB RAM bellek olmalıdır. Ekran kartı GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870, DirectX sürümü 11 olmalıdır. 2 GB VRAM alan olmalıdır. C.hazda boş kullanılabilir alan 59 GB olmalıdır. Cihazın ses kartı ise DirectX destekli olmalıdır.

Metro Exodus oyunu için cihazda önerilen sistem gereksinimlerinde ise işletim sistemi Windows 10 (64 bit), cihazın işlemcisi Intel Core i7-4770k / AMD Ryzen 5 260 düzeyinde olmalıdır. RAM belleği 16 GB olmalıdır. Ekran kartı GeForce GTX 1070 / GeForce RTX 2060 / AMD RX VEGA 56 ve 8 GB VRAM olmalıdır. Cihazda 59 GB boş kullanılabilir alan bulunmalıdır. Ses kartı ise DirectX destekli olmalıdır.