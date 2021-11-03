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Metaverse ne demek?

#Metaverse#Metaverse Ne Demek#Seoanasayfa
Metaverse ne demek

Metaverse ne demek sorusu pek çok kripto para yatırımcısının gündeminde yer almaya devam ediyor. Fiziksel hayat ile sanal hayatı birleştirmeyi amaçlayan metaverse, Facebook öncülüğünde dikkat çekiyor. Dijital insan avatarlarının ön plana çıkacağı metaverse, farklı kollarda işlevsellik kazanacak. Peki, metaverse ne demek? İşte, o detaylar

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Metaverse tabiri, son günlerde kripto para piyasasını yakından takip eden kişilerin araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Sanal dünyayı gerçek hayatla birleştirmeyi amaçlayan bir sistemin temelini oluşturacağı söylenen metaverse, uzak ile yakını bir araya getirecek. Böylece, iki farklı noktada bulunan kişiler, aynı mekanda bulunabilecek. İşte, metaverse hakkında merak edilen detaylı bilgiler

METAVERSE NE DEMEK?

Metaverse, pek çok değişikliği mümkün kılacak. Bunlardan bazılarının ise şu şekilde sıralandığı söylenebilir;

1- Burada herkes özelleştirilebilir bir dijital avatar / karakter haline gelebilecek.

2- Arkasında gerçek insanların olduğu dijital avatarlar, sanal ortamda bir araya gelebilecek.

3- Metaverse gerçekliği İLE kilometrelerce uzaktaki insanlar iş toplantılarını istedikleri yerde yapabilecek.

SANAL DÜNYA İLE FİZİKSEL DÜNYA NASIL BİRLEŞECEK?

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METAVERSE temel seviyede birçok bilim kurgu filminde gördüğümüz gerçeklikten kaçış sağlayan ‘sanal bir dünya’ olarak nitelendirilebilir. Metaverse merkezli sanal dünyalara girişi, akıllı gözlükler, VR yani sanal gerçeklik ya da AR yani arttırılmış gerçeklik başlıkları üzerinden sağlayacak Meta, burada herkesi özelleştirilebilir bir dijital avatar/karakter haline getirecek. Bu arkasında gerçek insanların olduğu dijital avatarlar, metaverse’ye özel “Horizon” ağı içerisinde etkileşime girebilecek, farklı sanal olarak yaratılan ortamlara gezmeye gidebilecek, oyun oynayabilecek, konser izleyebilecek, sanal olarak sosyalleşilebilecek ya da ortak çalışma yapabilecek.

Metaverse ne demek

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