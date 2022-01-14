Metal Gear Solid 5 sistem gereksinimleri neler? Metal Gear Solid 5 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

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Metal Gear Solid 5 oyunu Konami tarafından oyun severlerle buluşturulan bir oyun olmaktadır. Bu oyun aksiyon ve macera düşkünü oyun severler için iyi bir alternatif olmaktadır.

Metal Gear Solid 5 Sistem Gereksinimleri Neler?

Metal Gear Solid 5 oyunu 2015 yılında oyun severlerin beğenisine sunulan bir oyun olmaktadır. Çıktığı günden bu yana beğenilerek oynanan oyunun birden fazla serisi bulunmaktadır. Bu oyun için bilgisayarların sahip olması gereken minimum sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Bu sistem gereksinimleri şu şekilde belirtilmektedir:

Bilgisayarlarda 64-bit işlemci ve işletim sisteminin olması gerekir.

İşletim Sistemi: Windows 7, 8 (64-bit) olmalıdır.

İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 2600 olması tavsiye edilmektedir.

Bellek: 4 GB RAM olmalıdır.

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Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon R7 240 olması gerekir.

VRAM: 2 GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 28 GB kullanılabilir alan olmalıdır.

Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu olması gerekir.

Metal Gear Solid 5 İçin Önerilen ve Minimum (En düşük) Gereksinimler

Metal Gear Solid 5 oyunu oyunculara kaliteli bir oynama deneyimi sunmak üzere hazırlanan oyunlardan biri olmaktadır. Oyuncular kendilerine özgü taktikler geliştirerek açık dünyada görevlerini yerine getirebilmektedirler. Nükleer silahlar, soğuk savaş ortamı ve intikam gibi durumlar oyuna hakim olan öğeler olmaktadır. Bu oyun için önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde ifade edilmektedir:

64- BİT işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit) olmalıdır

İşlemci: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 7 1700x olması gerekir.

Bellek: 8 GB RAM uygun olmaktadır.

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 580

VRAM: 4 GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 28 GB kullanılabilir alan olması gerekir.

Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu olması gerekir.