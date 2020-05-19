MESS, kodlama eğitimlerini gençlerin kullanımına açtı

COVID-19 salgını sürecinde üye işyeri çalışanlarına yönelik eğitimlerini online platformlara taşıyan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), kodlama eğitimlerine de yenilerini eklemeye devam ediyor. MESS’in ilkokul, ortaokul ve lise seviyesine hitap eden kodlama eğitimleri geçtiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, tüm Türkiye’deki çocuk ve gençlerin kullanımına açılmıştı. MESS; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle kodlama eğitimlerinin kapsamını daha üst yaş gruplarından gençlerin faydalanacağı şekilde zenginleştirdi. Eğitimlerden ülkemizdeki tüm gençler yararlanabilecek.

Yeni eklenen içeriklerle birlikte toplamda 250’den fazla eğitim videosundan faydalanmak isteyen tüm gençler, messkodlamaegitimi.com adresinden giriş yaparak 10 saati aşkın yeni eğitim içeriğine erişim sağlayabiliyor.

MESS’in Türkiye çapında tüm öğrencilerin kullanımına açtığı online kodlama eğitimlerinde; ilkokul, ortaokul ve lise yaş grupları temel kodlama becerilerine giriş eğitimleri alabiliyor. İnternet sitesi üzerinden kendi oyununu kodlama, 3 boyutlu nesne tasarlama ve 3 boyutlu yazıcıdan çıktı alma gibi konularla kodlama dünyasına adım atıyorlar. Online kodlama eğitimleri ile öğrenciler, Python yazılım dilinde pek çok uygulamayı yapmalarını sağlayacak kod satırları yazmayı öğreniyorlar. Web yazılımları ve görselleştirme çalışmaları için uygulama geliştirmeyi, veri analizi yapmayı deneyimliyorlar. Ayrıca kendi mobil uygulamalarını tasarlamayı öğrenerek kodlama ve algoritma becerilerini geliştiriyorlar.

Eğitim platformuna, daha ileri yaş gruplarını da kapsayacak şekilde yeni eklenen içerikler ise tasarım ve içerik konularına odaklanıyor. Böylelikle, gençlerin kodlama becerilerini bir adım ileri taşımaları sağlanıyor.

Yeni içeriklerden AutoCAD; mimarlık, tasarım, mühendislik ve inşaat konularında eğitim alanların hassas 2B ve 3B çizimler yapmasına olanak sağlayan bir program. Teknik çizim kabiliyeti kazandıran program, kodlama ile modelleme ve projelendirme konularında gerekli altyapıyı sağlıyor. AutoCAD programı, farklı meslek grupları için yaratıcılık ve üretim yetkinliklerinin kodlama kanalıyla gelişmesini sağlıyor.



3D Studio Max ise tam sanatsal kontrolle üst düzey tasarımlar oluşturmak isteyenler için zengin ve esnek bir araç seti sunuyor. Program, geleceğin meslekleri için ihtiyaç olacak “simülasyon” konusunda gençlere sınırsız imkanın kapısını açıyor. Algoritma mantığını kullanarak kodlama becerilerini geliştirmeyi sağlıyor. Görselleştirme alanında ön plana çıkan uygulama ile gençler fikirlerini gerçek zamanlı sahnelere dönüştürebiliyor.



Karmaşık sahnelerin kodlarını hızlı bir şekilde yapmayı sağlayan Unreal Engine, tasarım alanında gençleri güçlendiriyor. 3D grafik dünyasında talep edilen niteliklere uygun deneyim kazanmalarını sağlıyor.



Eğitimler kapsamına dahil edilen Wordpress, bugün dünyadaki en popüler içerik yönetimi sistemi olarak tanımlanıyor. Program; dünya çapında yayında olan web sitelerinin yüzde 30’dan fazlasında kullanılıyor. Wordpress, sıralı adımlar ve kod blokları yöntemini kullanarak ürettiklerini online ortamda paylaşmak isteyen gençler için altyapı sağlıyor.



HTML standardının en son sürümü olan ve önümüzdeki en az 10 yıl boyunca bu konuda ağırlığını sürdüreceği öngörülen HTML 5 ve Cascading Style Sheets (Basamaklı Biçim Sayfaları) ifadesinden oluşturulmuş bir kısaltma olan CSS eğitim videoları da platforma yeni eklenen içerikler arasında yer alıyor.



Programlama ve kodlama dilini kullanan bu uygulamalarla web sitelerinin ön yüzünde istenen değişiklikler yapılabiliyor.