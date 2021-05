MediaMarkt’tan Mersin’e ikinci mağaza

MediaMarkt, Mersin’deki ikinci mağazasını 26 Mayıs Çarşamba günü Sayapark AVM’de açtı. 1.833 metrekare net satış alanına sahip mağazada 20 kişi de istihdam edilecek.

MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, “Pandemi döneminde mağaza açmaya devam ediyoruz. Bizim için her mağaza istihdam demek. Bu mağazamızda da 9’u kadın olmak üzere 20 kişiye iş imkanı sağlayacağız. Bir yandan da açtığımız her yeni mağazamızla son teknolojik ürünleri müşterimizin ayağına kadar götürüp deneyimleyerek satın almalarını sağlamış oluyoruz. Bu bizim çok kanallılık stratejimiz için de çok önemli çünkü bizim en büyük hedefimiz, teknolojiseverlerin MediaMarkt’ta en iyi alışveriş deneyimini yaşaması. Her yatırımımızın arkasında olduğu gibi açtığımız her mağazamızın odağında da bu var. Pandemi koşullarına rağmen bugün bizi yalnız bırakmayan Mersinli teknolojiseverlere çok teşekkür ederiyoruz” ifadelerini kullandı.

MediaMarkt mağazalarında akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, küçük ev aletlerinden bilgisayarlara, tabletlere ve daha birçok kategoride binlerce ürün tüketiciyle buluşacak.

MediaMarkt Mersin Sayapark AVM: Akkent Mah. Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı Dış Kapı No: 759A Kat:1 Yenişehir / Mersin