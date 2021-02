MAY Tohum’un bilişim altyapısını Trend Micro sağlayacak

Türkiye’nin tohumculuk alanında önde gelen ve en köklü şirketlerinden biri olan ve 1978 yılından bu yana faaliyet gösteren MAY Tohum, kullanıcılarını, verilerini ve bilişim altyapısını COVID-19 ile birlikte daha da yoğunlaşan siber saldırılara ve diğer tehditlere karşı Trend Micro’nun gelişmiş güvenlik çözümleriyle uçtan uca koruyor.

Son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte son kullanıcı ve veri güvenliğinin en önemli konulardan biri haline geldiğini belirten MAY Tohum Bilgi Teknolojileri Müdürü Murat Yonar, “Son 10 yıldır siber güvenlik ve veri güvenliği büyük önem arz ediyor. Biz de verilerimizi korumak adına elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Tohum sektöründe faaliyet gösteren ve yerli tohum alanında Türkiye’de kendi Ar-Ge’si olan bir şirket olmamız nedeniyle verilerimiz hem bizim hem de ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Biz haftanın 7 günü 24 saat çalışan bir şirketiz, bu yüzden çalışanlarımıza her an, her yerden güvenli ve kesintisiz erişim sağlamamız gerekiyor. Trend Micro çözümleriyle hem mobile uygunluk hem de 7/24 kesintisizlik elde ederken farklı teknolojiler kullanılmasından kaynaklanan zafiyetleri ortadan kaldırdık” dedi.

COVID-19 salgınıyla son kullanıcı güvenliği çok daha kritik hale geldi

COVID-19 salgınının başlamasıyla birlikte MAY Tohum çalışanlarının büyük bölümünün evden çalışmaya başladığını belirten Yonar, “13 Mart’tan itibaren beyaz yakalı olarak tabir ettiğimiz yaklaşık 250 çalışanımız tamamen evden çalışma modeline geçti. Dijital dönüşüm süreçlerimiz ve güvenlik altyapımız bu geçişe hazır olduğu için bu süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadık ve faaliyetlerimize hiçbir kesinti yaşamadan devam ettik. Trend Micro çözümleri sayesinde çalışanlarımız ve iş ortaklarımız şirket kaynaklarına güvenli bir şekilde erişebiliyor. Şu ana kadar güvenlik anlamında hiçbir sıkıntı ya da kesinti yaşamadık” dedi.

MAY Tohum, kritik önem taşıyan verileri korumak için hem şirket içi hem de bulut altyapısında güvenliği sağlamak üzere Trend Micro ve iş ortağı Artı & Artı ile çok yakın bir iş birliği gösterdi. Ağ ve altyapı genelinde güvenliği bir üste düzeye çıkarmak adına, uç nokta güvenliğinde Apex One ve bileşenleri, sunucu altyapısında Deep Security kullanıldı. E-posta alt yapısında katmanlı güvenlik için Deep Discovery Email Inspector cihazından faydalanıldı. Ayrıca kum havuzu teknolojisiyle simülasyonlar yapılmasına olanak tanındı. Tüm altyapının zararlı yazılımlara ve istenmeyen trafiklere korşı korumak için ağ izleme ve görüntüleme cihazı Deep Discovery Inspector kullanıldı. Bu sayede şirket genelinde tamamen bütünleşik bir güvenlik altyapısı oluşturuldu. Son olarak 2020 yılında EDR çözümü yapıya eklendi. Günümüzde daha da şiddetlenen siber saldırılara karşı her zaman bir adım önde olmayı tercih eden şirket Trend Micro’nun bütünleşik çözümüyle güvenlik altyapısını bir seviye daha yukarı taşıyarak çok daha güvenli bir hale geldi.

2020 yılında şirketlere ve son kullanıcılara yönelik siber saldırıların arttığını ve daha da tehlikeli bir hale geldiğinin altını çizen Trend Micro Bölgesel Satış Müdürü Emirhan Aşçı, “Pandemiyle birlikte evde ve uzaktan çalışanlara yönelik saldırılar büyük ölçüde arttı. Bu saldırıların önlenmesi ve şirket verilerinin risk altına girmemesi için uçtan uca güvenlik büyük önem taşıyor. Trend Micro olarak şirketlere uçtan uca güvenlik sağlayan çözümler sunuyor ve çalışanlarına 7/24 çalışma olanağı sağlamalarına yardımcı oluyoruz” dedi.

2010 yılından bu yana MAY Tohum ile birçok projede iş birliği yaptıklarını dile getiren Artı & Artı Sistem Destek Departmanı Müdürü İlker Aksu, “Pandemi sürecinde yaşanacak sorunları ön planda tutarak MAY Tohum’un güvenlik altyapısında gerekli iyileştirmeleri yaptık ve çok kısa bir sürede evden ve uzaktan çalışma modellerinin gerekliliklerini karşılayacak duruma getirdik. Trend Micro çözümleri MAY Tohum’a uçtan uca güvenlik sağlayarak faaliyetlerini güvenle yürütmesine olanak tanıdı” dedi.