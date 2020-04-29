Mavic Air 2 tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Mavic Air 2; 8K görüntü işleme kapasitesine sahip kompakt ve kullanımı kolay katlanabilir bir dronda sunuyor. 1/2” oranda daha geniş kamera sensörü, görüntü kalitesini yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolarla sunarken; ileri seviyede programlanmış uçuş modları, akıllı özellikler ve görüntüleme teknolojisi daha profesyonel içerikleri kolayca yakalanmasına yardımcı oluyor. Geliştirilen azami uçuş süresi sayesinde pilotlar dronu gökyüzünde daha uzun süre tutabilirken, tamamen yenilenen otonom kabiliyetler de canlı görüntüler yakalayabilmelerini sağlıyor.

Mavic Air 2 Mavic serisinin 60 fps ve 120 Mbps kalitesinde 4K video çekim özelliği sunan ilk dronu olma özelliğini taşıyor. Pilotlar HDR video, 120 fps'de 1080p kalitesinde 4X Ağır Çekim veya 240 fps'de 1080p kalitesinde 8X Ağır Çekim kullanarak içerikler de kaydedebiliyor.

Pilotlar, 12 megapiksel görüntüleri kaydedip detaylara sahip fotoğrafları yeni yüksek çözünürlüklü 48 megapiksel özelliğiyle çekerken, mekanik 3 eksenli kadran sayesinde öngörülemeyen durumlarda da dronda bulunan titreşim engelleyici sayesinde stabil ve pürüzsüz görüntüler de kaydedebiliyor. Quad Bayer 1/2" sensörden istifade eden Mavic Air 2; bir dizi görüntü yakalama moduyla dikkat çekiyor. Yeni eklenen SmartPhoto özelliği; üç görüntü yakalama seçeneğinden birini otomatik olarak seçmek üzere ileri düzey sahne analizi ve derin öğrenme algoritmalarını kullanarak 12 megapiksel fotoğraflar kaydedebiliyor.









HDR fotoğraflar: Mavic Air 2 farklı pozlamalar arasından 7 tanesini otomatik olarak yakalayarak dinamik bir görüntü elde etmek için bir araya getiriyor.

Hyperlight: Hyperlight düşük ışık senaryoları için tasarlanmıştır. Bu teknolojiyle birden fazla fotoğraf çekilerek, genellikle düşük ışıklı sahnelerde oluşan gürültüyü azaltarak pilotuna daha net bir görüntü sunuyor.



Sahne Tanıma: Bu modda fotoğraf çekerken; Mavic Air 2 gün batımı, mavi gökyüzü, çimen, kar ve ağaçlar da dahil olmak üzere 5 farklı kategoriyi tanıyıp , en yüksek renk, ayrıntı ve tonları yaratarak fotoğrafı en iyi hale getirmek için ayarları optimize ediyor.

Mavic Air 2, yalnızca 570 gramlık küçük bir su şişesi ağırlığında olmasına rağmen; yeni motorlar, yeni elektronik hız kumandaları (ESC'ler), gelişmiş batarya teknolojisi ve 34 dakikaya kadar azami uçuş süresi sağlayan aerodinamik tasarıma sahip. DJI'ın tescilli OcuSync 2.0 iletim teknolojisi drondan azami 10 km mesafede güvenilir ve düzgün bir HD video akışı sağlanması amacıyla yükseltildi. OcuSync 2.0 hem 2,4 GHz hem 5,8 GHz frekans bantlarını destekleyip sinyal gücüne dayalı olarak ikisi arasında geçiş yapmak üzere otomatik geçiş özelliğini kullanırken, parazit önleme teknolojisi kaydedilen videoyu netleştirmek amacıyla istenmeyen sinyalleri engelliyor.



Mavic Air 2'de uçuş güvenliğini azami hale getirmek için öne çıkan özellikler bulunuyor. Dronun ön ve arkasında bulunan engel sensörleri sayesinde nesneye yaklaşıldığında pilotu uyararak oluşabilecek çarpışma ihtimalini ekarte ediyor. Mavic Air 2'nin altındaki ek sensörler ve yardımcı ışıklar zorlu ışık şartlarında bile sorunsuz, otomatik iniş de dahil olmak üzere çeşitli işlevlere yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra, Mavic Air 2'de dronların yoğun havaalanları gibi en yüksek riskli yerlerden uzak tutulmasına yardımcı olacak GEO geofencing çözüm desteği de bulunuyor.

Gelişmiş Pilot Destek Sistemi (APAS) 3.0 ise DJI dronlarını bir ileri otonom uçuş seviyesine taşıyor. Pilotlar APAS 3.0'ı etkinleştirdiğinde, dron güzergahında engeller çıktığında Mavic Air 2 çarpışmadan kaçınmak amacıyla karşısına çıkan nesnenin etrafından, altından veya üzerinden yeni bir rota oluşturuyor ve bu rotayı oluştururken aynı zamanda yüksek kalitede görüntüleri yakalamaya devam ediyor. 3D haritalama kullanılarak güncellenen sürüm, oldukça karmaşık ortamlarda dahi nesnelerin etrafından yumuşak geçişler ve daha kesintisiz hareketler gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor.

DJI'ın geçtiğimiz yıl yayımlanan sektör lideri 10 Aşamalı Uçuş Güvenliği vizyonu uyarınca, Mavic Air 2 DJI'ın dron pilotlarını yakınlardaki diğer hava taşıtları konusunda uyararak güvenlik seviyesini artıran AirSense teknolojisini[3] bünyesinde barındıracak şekilde tasarlanan ilk tüketici dronu olma özelliğini taşıyor. AirSense'de yakındaki uçaklardan ve helikopterlerden aldığı sinyallerle ADS-B olarak bilinen havacılık teknolojisini kullanılıyor ve bu hava taşıtlarının yerleri dron pilotunun kumanda ekranında otomatik olarak görüntüleniyor. Diğer bir hava taşıtı drona yaklaşırken; AirSense dron pilotunu mesajlar, sesler ve titreşimlerle uyararak pilotun dronu güvenli bir şekilde uzaklaştırmasına yardımcı oluyor.

DJI Mavic Air 2'nin Haziran ayının ilk haftasına kadar Türkiye'de piyasaya çıkması bekleniyor. Mavic Air 2, iki satın alma seçeneğiyle piyasaya sunulacak: Bir batarya, uzaktan kumanda ve gerekli tüm kabloları içeren standart bir paket ve standart versiyondaki tüm bileşenlerin yanı sıra bir omuzdan askılı çanta, ND filtreleri, şarj istasyonu ve 3 bataryayı kapsayan Fly More alternatifi.

Mavic Air 2 Single 6.799 TL, Mavic Air 2 Combo 8.449 TL’den satışa sunulacak.