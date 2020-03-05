MARVEL Future Revolution için geri sayım başladı

Uzun zamandır popülerliğini koruyan MARVEL Future Fight mobil oyununun arkasındaki şirket olan Netmarble Corp., bir kez daha Marvel Entertainment ile yeni oyunları MARVEL Future Revolution için bir araya geldi. Ortaya yepyeni hikayesi ve hayranların en sevdiği MARVEL Süper Kahramanları ve Süper Kötüleri ile Marvel’in ilk açık dünya mobil oyunu MARVEL Future Revolution çıktı.

Netmarble Yürütücü Yapımcısı Andy Kang, PAX EAST’teki lansmanın ardından MARVEL Future Revolution hakkında en çok merak edilen soruları cevapladı:

MARVEL Future Revolution’un içeriği hakkında kısa bir özet verebilir misiniz?

MARVEL Future Revolution, mobil platformda Marvel’in ilk açık dünya rol yapma (RYO) oyunudur. Oyun, tüm boyutlardan sayısız Dünya’nın belirli bir ‘Ana Dünya’ oluşturmasıyla başlıyor. Oyuncular yeni oluşturulmuş ‘Omega Flight’ Süper Kahraman takımının birer ajanı olacak. Omega Flight çoklu evrende genel yıkımı ve daha fazla dünya birleşimlerini engellemek için birleşmiş bir Süper Kahraman grubu. Çoklu evrenlerden hepsinin kendine özgü stili ve kişiliği olan kahramanlar sadece savaşta takım olmayacak, aynı zamanda Omega Flight’ın saflarını genişletmek için birbirlerini toplayacak ve Süper Kötülerin saldırılarına karşı, tehditleri ortadan kaldırmak ve evreni korumak için beraber çalışacaklar.

Oyunun sahip olduğu açık dünyadan biraz daha bahseder misiniz?

Biz, açık dünya oyunlarının en önemli yönünün farklı alanların 3D ortamda keşfedilmesi ve bir sürü şeyi yapabilme özgürlüğü olduğuna inanıyoruz. Bu, diğer oyunlara ve eğlence ürünlerine kıyasla oyuncular için eşsiz deneyimler sağlıyor. Marvel evreninin içinde tanıdık ama eşsiz, hareketli ve canlı bir dünya yaratmak için çok çaba sarf ediyoruz ki oyuncular arkadaşlarıyla beraber serbestçe dolaşabilsin ve çeşitli görevlerde kendilerini test edebilsin.

MARVEL Future Revolution mobil platformda çok oyunculu bir oyundur. Diğer oyuncularla beraber açık dünyada seyahat ederken topluluk hissi oluşturmak bu oyun için kurduğumuz ana hedeftir. Oyunun hem topluluk merkezli hem de eğlenceli bir oynanışa sahip olmasını başarmak mobil platformlarda çok zor olabiliyor. Fakat Marvel’in harika karakterlerle hikâye anlatabilme yeteneği ve Netmarble’ın Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution gibi AAA-kalite mobil oyun yapım tecrübesinden faydalanarak MARVEL Future Revolution’da geniş açık alanlar içinde oyuncuların beraber serbestçe dolaşabileceği, beraber savaşabileceği ve beraber sosyalleşebileceği bir ortam sağlamak en büyük hedefimiz.

Oyun diğer Marvel evrenlerinde işlenmemiş yepyeni bir hikâye anlatıyor. Oynanış ve hikâye açısından neyin farklı olduğunu ve Netmarble’ın bu konsepte nasıl ulaştığını anlatabilir misin?

İlk ve en önemli iş tüm oyuncular için inanılabilir bir hikâye yaratmaktı. Birçok evrenin çarpışması konsepti hem çok oyunculu oyun hem de açık dünya RYO oynanışı için işe yarayan bir durumdu ve biz bunu başlangıç noktası olarak kullandık.

Diğer Marvel hikayelerine kıyasla ana fark, diğer Marvel oyunlarında görülmeyen çeşitli konseptlerin 3D açık dünya alanlarına birleştirilebilmesidir. Bu dev ve canlı açık dünya haritaları, çoklu evrenin dünyaları nerede ve nasıl birleştirdiğini göstermeye imkân sağladı. Örneğin, birleşen dünyalardan biri Nova Corps için yeni galaktik merkez üssüyken diğeri savaş lordu tarafından fethedilip çorak topraklara dönüştürülmüş vahşi, ama biraz da tanıdık bir dünyadır. Oyuncular bu dünyada birçok yeni alanlar keşfedecek.

MARVEL Future Revolution, Marvel hayranlarını 3D Marvel evreninde, kapsamlı hikâye, yüksek kaliteli karakterler, dinamik savaş, eşsiz özelleştirme seçenekleri ve daha fazlasıyla tatmin edecek tonlarca unsura sahip olacak.

MARVEL Future Revolution, MARVEL Future Fight’ın devamı mı? MARVEL Future Fight için planlarınız neler?

MARVEL Future Revolution kesinlikle MARVEL Future Fight devamı değil. MARVEL Future Fight beşinci yıldönümüne yaklaşıyor ve dünya çapında 120 milyondan fazla indirmeye ulaşarak oyuncular tarafından hâlâ seviliyor. MARVEL Future Revolution yeni bir evren sunan tamamen farklı bir oyun ve Marvel iş birliği ile yepyeni özgün bir hikâyeye sahip. MARVEL Future Revolution’un yepyeni özgün hikâyesi aşağı yukarı Marvel Future Fight’ın geleceğinde geçiyor.

Yeni oyun yapımına giden Marvel ve Netmarble arasındaki iş birliğini anlatabilir misiniz?

MARVEL Future Fight neredeyse 5 yıl kadar bizim en popüler karakterlerimizi listeledi. Şimdi ise oyuncularımızdan en sevdikleri Süper Kahramanlarını yeni ve daha önce görülmemiş karışımlarla özelleştirmelerini istiyoruz. Ayrıca Marvel hayranlarına, arkadaşlarıyla beraber çok oyuncu deneyimiyle yepyeni alanları araştırma fırsatı vermenin eğlenceli olacağını düşündük.

MARVEL Future Fight ile ortaklığımız başladığından beri, Marvel evrenlerinin geniş ve derin dünyasına daha da âşık olduk ve bunun sayesinde Netmarble, Marvel ile harika bir çalışma ilişkisi kurdu. Onların takımı bize bir sürü çalışma materyali verdi ve oyun hedefimizi genişletmekle alakalı hep heyecan duydu. Çalışmak istediğimiz oynanabilir içeriğe sahip olduğumuzda, onlar da Marvel evreninde bu deneyimlerin nasıl daha enteresan olabileceğiyle ilgili fikirler sundu.

Marvel’in gerçek oyun içi geliştirmesiyle ilgili güveni üretim işlemini çok verimli kıldı. Tonlarca fikir sunan Marvel takımı, karakterleri ve evrenlerinde hayranlarının hangi eğlenceli unsurları kovaladıklarını biliyorlardı. Hem geliştirme hem de iş kısımlarında, yapım sırasında oyunu oluşturma konusunda harika bir birlikteliğimiz oldu.

Bu oyun kimlere hitap ediyor?

MARVEL Future Revolution süper kahramanları ve rol yapma oyunlarını seven herkese göre bir oyun. Hem hafif oyuncular ve hem deneyimli oyuncular beraber oynayabilir, bir topluluk kurabilir ve evren için beraber savaşabilirler. Biz çabalarımızı oyunun davetkar olmasını sağlamak. Her türlü oyuncu, hatta mobil cihazlarını ilk kez oyun için eline almış kişiler için bile oyunun eğlenceli olması için odaklanıyoruz.

MARVEL Future Revolution yayınlanmasından itibaren tüm dünya çapındaki oyuncular için mevcut olacak. Oyunu Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa ve birçok Asya piyasasında yayınlamayı hedefliyoruz.



