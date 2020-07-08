Mafia: Definitive Edition ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu

Konuyla ilgili Mafia: Definitive Edition yapımcısı Hangar 13 ile dağıtımcısı 2K bir açıklama paylaştı:

“Mafia: Definitive Edition’ın dünya çapında piyasaya çıkış tarihi 25 Eylül oldu. İlk planlanan çıkış tarihi 28 Ağustos’tu, ancak dünya çapında devam eden COVID-19 pandemisi sebebiyle çıkış tarihine kadar bu süreci tamamlayabilmek çok zor hale gelmeye başladı. Oyunun deneyim kalitesinden ödün vermek ise isteyeceğimiz en son şeydi.

En başından beri bu proje bizim tutkumuz oldu. Birçok geliştiricimiz orijinal Mafia’yı yeniden yaratmamıza yardım etti. Hepimiz, bu zamansız klasiğin güncellenmiş deneyimini oluşturmak için kendimizi adadık. Mafia: Definitive Edition’ı tüm dünyadaki hayranlarımız için en iyisi haline getirdiğimiz süreçte gösterdiğiniz sabır ve anlayış için çok teşekkür ediyoruz.

Daha fazlasını görmek için can attığınızı biliyoruz. Bu sebeple iki hafta içerisinde, 22 Temmuz tarihinde Mafia: Definitive Edition’ın detaylı bir oynanış videosunu paylaşacağımız için heyecanlıyız. Twitter’da @MafiaGame hesabını takip ederek 15 saniyelik teaser videosunu şimdiden izleyebilirsiniz. Ayrıca MafiaGame.com adresini ziyaret ederek Mafia: Trilogy hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Hikaye videosunu izlediğiniz, Mafia II ve III Definitive Edition oyunlarını oynadığınız ve organize suç serisini geliştirmeye devam etmemizi desteklediğiniz için size gönülden teşekkür etmek istiyoruz. Daha fazlasını göstermek için 22 Temmuz’u dört gözle bekliyoruz.”



