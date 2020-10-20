Lulu Counter (Ct) - Lulu Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Lulu Counter karşısına çıkaracağınız şampiyonu iyi düşünerek seçmek gerekir. Böylece oyunu kazanma şansınız da artacaktır. İlk önce Lulu Counter'ın genel özelliklerine bakalım.

Lulu Counter

Lulu karakteri bir yordle büyücüsüdür. Arkadaşı ve aynı zamanda bir peri olan Pix ile birlikte runeterra'da dolaşır. Lulu göz yanılmaları ve bunun yanında muhteşem yaratıkları ortaya çıkarmakta oldukça başarılıdır. Lulu anlaşılamayacak kadar hızlı bir şekilde gerçekliği değiştirebilir fiziksel dünyanın sınırlarını baştan inşa edebilir. Lulu'nun büyüleri kimi tarafından doğadışı kimileri tarafından ise oldukça tehlikeli olarak görülüyor. Ancak Lulu biraz büyünün kimseye bir zararının olmayacağını düşünüyor.

Lulu Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Fiora

Soraka

Sona

Syndra

Brand

Ziggs

Lulu Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Akali

Illaoi

Nami

Katarina

Leona

Thresh

Lulu Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Peri Yoldaş-Pix: Lulu düşmana saldırdığı zaman yoldaşı Pix'de bu düşmana karşı enerji yüklü olan büyülü oklar fırlatır. Oklar güdümlüdür fakat diğer rakipler okun önüne geçebilir.

Işıltılı Ok: Pix ile Lulu beraber saldırdıkları düşmanları yavaşlatmaktadırlar. Büyü enerjisi düşmanlara karşı oldukça güçlü bir ışın göndermektedir. Düşmanlar sadece bir tane ışından zarar görebilirler. Hepsi aynı anda etki etmez.

Kapris: Lulu'nun takım arkadaşlarından bir tanesi rakipler tarafından hedef alınırlarsa Lulu arkadaşına kısa süreli de olsa saldırı hızı ve hareket hızı yükleyebilmektedir. Lulu bir düşmanını hedef seçip onu hareket edemeyen ve saldıramayan oldukça sevimli bir yaratık haline getirir.

Yetiş Pix!: Lulu'nun bir arkadaşı düşman tarafından hedef gösterilirse o zaman Lulu Pix'i bu arkadaşına kalkan olması için gönderebilir. Pix daha sonra Lulu'nun takım arkadaşını takip eder ve saldırılarında ona yardımcı olur. Bir rakip hedef olarak işaretlendiği zaman ise Pix'i rakip üzerine yollayarak rakibe zarar vermesini söyleyebilir. Sonrasında Pix rakibi sürekli takip ederek kaybolmasına engel olur.

Vahşi Büyüme: Lulu isterse bir takım arkadaşının boyunu uzatabilir. Böylece takım arkadaşı oldukça fazla ilave can kazanabilir ve rakiplere saldırıp onların havaya uçmasına sebep olabilir.