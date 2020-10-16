Lucian Counter (Ct) - Lucian Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Lucian Counter şampiyonunu seçerken hangi rakiplere karşı güçlü hangi rakiplere karşı zayıf olduğunu öğrenmeniz oldukça önemlidir. Bu sayede oyunu daha bilinçli bir şekilde sürdürerek kazanabilirsiniz.

Lucian Counter

Lucian oldukça güçlü yadigar silahları sayesinde rakipleri ile savaşan yılmaz bir bekçidir. Oldukça kararlı bir yapısı vardır. Pek çok ölümcül dehşet karşısında bile kararlılığından taviz vermez. Lucian'ın oldukça kötü bir görevi vardır.

Görevi; Diğer tarafa geçemeyen ve bu dünyada hapsolmuş ruhları temizlemesi gerekmektedir. Bu ruhların içerisinde Lucian'ın aşık olduğu kadın da bulunmaktadır.

Eşi Senna öldükten sonra Lucian onun silahını da alarak başladıkları görevi bitirmek adına yemin etmiştir. Lucian elindeki iki yadigar silah ile birlikte Gölge Ada'dan gelen hapsolmuş ruhlar ile savaşarak onları temizlemektedir.

Lucian Counter Karşı Güçlü Rakipler

l Blitzcrank

l Varus

l Tristana

l Jinx

l MasterYi

l Caitlyn

l Corki

l Thresh

l Nasus

l Ashe

Lucian Counter Karşı Zayıf Rakipler

l Vayne

l Katarina

l Draven

l Aatrox

l Ezreal

l Yasuo

l Caitlyn

l Quinn

l Graves

l Tristana

Lucian Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Lucian Counter Mahvolmuş Kralın Kılıcı eşyasını tamamladığında çok güçlü olmaktadır. Bu eşya ile hedefine kararlı bir şekilde hareket edebilmektedir. Bunun yanında rakiplerine verdiği zararlar, saldırı hızları ve can çalma özellikleri oldukça iyi bir hale dönüşmektedir.

Lucian oyun sürdükçe E yeteneğinde bekleme süresi de azalır. Pasif yetenekleri ile bu süreyi çok hızlı bir şekilde kısaltabilmektedir. Takım savaşları sırasında sürekli hareket eder ve bunu aktif hale getirmeye çalışır.

Lucian'ın R yeteneğinden gelecek olan hasar oyun uzadığı zaman gittikçe azalmaktadır. Ancak Lucian bu yeteneğini kullandığında rakibine çok fazla zarar verebilmektedir.

Lucian Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Lucian'ın saldırı mesafesi oldukça dar bir alandadır. Bu sebeple saldırı mesafesi daha geniş olan rakiplere karşı sıkıntılar yaşayabilir. Lucian E yeteneğini kullandığı zaman rakipleri çoğu zaman onu cezalandırarak alt etmeye çalışacaklardır.