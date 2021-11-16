LOL yeni sezon ne zaman?

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LOL (League of Legends) dereceli sezonu 16 Kasım 2021 yerel sunucu saatiyle 00.00'da sonlandı. Yeni sezonun Ocak ayının ilk haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

ÖDÜLLER NELER OLACAK?

Bu yılki ödüller kapsamında Sihirdar Vadisi Tekli/Çiftli ya da Esnek'te Altın veya üstüne ulaşan her oyuncu Şanlı Blitzcrank kostümü kazanacak. Bu yıl her iki sıra için de özgün Şanlı Blitzcrank renkleri veriyoruz. Tekli/Çiftli ve Esnek sırada Platin ve üstüne yerleşen oyuncular, söz konusu sıralardaki önceki renkleri de alacak.