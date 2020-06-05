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Haber Giriş: 05.06.2020 - 14:04,Son Güncelleme:

LoL Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi başlıyor

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LoL Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi başlıyor
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League Of Legends (LoL) Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi 6 Haziran 2020’de Nimo TV’de başlıyor.

Nimo TV, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin’nin resmi yayın ortağı olduğunu duyurdu. 6 Haziran 2020 tarihinden itibaren League Of Legends Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi, bu ekranda olacak. 

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, her yıl birbirinden iyi takımların mücadelesi için seyircilerle bir araya geliyor. Birçok yıldız oyuncu, rekabetçi takımlar ve vadideki mücadeleler ile yıla damgasını vuruyor. Bu yaz yıldızların arasına, heyecanı artırmak ve mücadeleye ortak olmak adına Nimo TV de katılıyor. Lig de kış mevsimi devam ederken, Riot Games ile Nimo TV de Türkiye espor sahnesinde kayıtlara geçen önemli bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Bu iş birliği neticesinde ilk olarak ligin kış mevsimi finali Nimo TV’de seyirciler ile buluşurken, yaz mevsiminde gerçekleşecek bütün karşılaşmalar da Nimo TV’de canlı olarak yayınlanacak. Öncelikle sekiz Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi takımının resmi sponsoru olarak League of Legends’da vadiye dahil olan Nimo TV, ligin de yayın haklarını aldı. 

Devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında ligin espor sahnesi de ilk haftalarda kapısını seyircilere açmayacak. Seyircilerin maçların heyecanına ortak olabilmeleri adına Nimo Tv’de maçlar kesintisiz olarak canlı yayından aktarılacak. Ara transfer döneminde takım kadrolarının yeniden şekillenmesinin ardından takımlarına destek vermek isteyen izleyiciler, bütün ligin yaz mevsimi karşılaşmalarını Riot Games Türkiye’nin LoLespor isimli resmi Nimo TV sayfasından takip edebilecek. 

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