Logitech, yeni oyuncu mouse'unu ortaya çıkardı
Oyun teknolojileri ve ekipmanlarıyla bilinen Logitech G, klasik tasarımı ve performansıyla dikkati çeken yeni oyuncu mouse’u G102 LIGHTSYNC’i tanıttı.
Uygun fiyatıyla öne çıkan G102, oyun tutkunları için iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Kutusundan çıkar çıkmaz doğrudan kullanılabilen G102, Logitech G HUB aracılığıyla tamamen yapılandırılabiliyor. 8000 DPI’a kadar ayarlanabilen yüksek hassasiyetli bir sensöre sahip ürün, profesyonel kullanıcıların oyun içi eylemlerini basitleştirmeleri için programlanabilir 6 tuş sunuyor.
8 kat daha hızlı
LIGHTSYNC teknolojisi ayrıca yeni nesil RGB aydınlatma özelliğiyle birlikte geliyor. G102, yaklaşık 16,8 milyon renkten oluşan bir yelpaze ile kullanıcılarına aydınlatma animasyonlarını ve efektlerini diğer Logitech G aygıtları ile senkronize etme imkânı veriyor. Sıradan mouse’lardan 8 kat daha hızlı olan G102, tasarımıyla da dikkat çeken bir ürün.
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