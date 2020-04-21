Logitech, yeni oyuncu mouse'unu ortaya çıkardı

Uygun fiyatıyla öne çıkan G102, oyun tutkunları için iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Kutusundan çıkar çıkmaz doğrudan kullanılabilen G102, Logitech G HUB aracılığıyla tamamen yapılandırılabiliyor. 8000 DPI’a kadar ayarlanabilen yüksek hassasiyetli bir sensöre sahip ürün, profesyonel kullanıcıların oyun içi eylemlerini basitleştirmeleri için programlanabilir 6 tuş sunuyor.

8 kat daha hızlı

LIGHTSYNC teknolojisi ayrıca yeni nesil RGB aydınlatma özelliğiyle birlikte geliyor. G102, yaklaşık 16,8 milyon renkten oluşan bir yelpaze ile kullanıcılarına aydınlatma animasyonlarını ve efektlerini diğer Logitech G aygıtları ile senkronize etme imkânı veriyor. Sıradan mouse’lardan 8 kat daha hızlı olan G102, tasarımıyla da dikkat çeken bir ürün.