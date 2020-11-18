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Haber Giriş: 18.11.2020 - 11:30 | Son Güncelleme:

Logitech Pro X Superlight tanıtıldı

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Logitech Pro X Superlight tanıtıldı
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Logitech G, oyuncular için geliştirdiği yeni mouse'u Pro X Superlight'ı duyurdu. İşte ürünün öne çıkan özellikleri...

Logitech G, hafif yapıdaki yeni kablosuz oyuncu mouse’u PRO X SUPERLIGHT’ı tanıttı. LIGHTSPEED kablosuz teknolojisine ve HERO 25K sensöre sahip olan mouse, espor oyuncuları için tasarlandı. 

70 saate kadar pil ömrü

Ürün, oyunculara 70 saate kadar pil ömrüyle sunuyor. Hassasiyet, hız, manevra kabiliyeti gibi özellikleriyle dikkat çeken ürün, HERO 25K sensörüyle geliyor ve güncellenmiş tarama algoritması sayesinde hızlanma, yumuşatma veya filtreleme olmadan DPI seviyelerinde  hassas kontrol sağlıyor.

Logitech Pro X Superlight tanıtıldı
Şirketin Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, "Ürün, 63 gram ağırlığı ile şimdiye kadar ürettiğimiz en hafif oyuncu mouse’u, aynı zamanda hassas ve hızlı çalışıyor."

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