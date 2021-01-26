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GeriTeknoloji Logitech G733 kablosuz oyuncu kulaklığı satışa çıktı
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Teknoloji
Haber Giriş: 26.01.2021 - 08:02 | Son Güncelleme:

Logitech G733 kablosuz oyuncu kulaklığı satışa çıktı

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Logitech G733 kablosuz oyuncu kulaklığı satışa çıktı
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Logitech, profesyonel oyunculara yönelik olarak geliştirdiği G733 Kablosuz Oyuncu Kulaklığını Türkiye’de satışa sundu.

Logitech G’nin farklı renk alternatifleri sunan G733 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı, 20 metreye kadar kablosuz kapsama alanı sunuyor. Ürünün BLUE VO!CE teknolojisine sahip çıkarılabilir mikrofonu ve 29 saatlik pil ömrü bulunuyor. Ürün, USB Type-C girişinden şarj oluyor.

Ürün, PRO-G sürücüye sahip ve DTS 2.0 yeni nesil surround ses sistemi desteği de sunuyor.

278 gram ağırlığındaki Logitech G733, beyaz, mavi, lila ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunuldu. Ters çevrilebilir süspansiyonlu kafa bantları ve yumuşak çift katmanlı hafızalı köpük kulak süngerleri ile birlikte gelen ürün, şirketin iddiasına göre 2.4GHz Lightspeed USB alıcı ile gecikmesiz bir performans gösteriyor.

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