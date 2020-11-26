Logitech G203 LIGHTSYNC tanıtıldı: İşte özellikleri
Logitech, yeni oyuncu mouse'u G203 LIGHTSYNC ile kullanıcıların karşısına çıktı. İşte ürünün öne çıkan özellikleri...
Logitech G, klasik tasarımı ile gelen oyuncu mouse’u G203 LIGHTSYNC ile vitrinlerdeki yerini aldı. Kutusundan çıkar çıkmaz doğrudan kullanılabilen G203 LIGHTSYNC , Logitech G HUB aracılığıyla tamamen kişiselleştirilebiliyor. 8000 DPI’a kadar ayarlanabilen hassasiyetli bir sensöre sahip ürün, profesyonel kullanıcıların oyun içi eylemlerini basitleştirmeleri için programlanabilir 6 tuş sunuyor.
8 kat daha hızlı
LIGHTSYNC teknolojisi ayrıca yeni nesil RGB aydınlatma özelliğiyle birlikte geliyor. G203 LIGHTSYNC , yaklaşık 16,8 milyon renkten oluşan bir yelpaze ile kullanıcılarına aydınlatma animasyonlarını ve efektlerini diğer Logitech G aygıtları ile senkronize etme imkânı veriyor.
8 kat daha hızlı olan G203 LIGHTSYNC'ın fiyatı ise 160 TL seviyelerinde bulunuyor.
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