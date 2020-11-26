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GeriTeknoloji Logitech G203 LIGHTSYNC tanıtıldı: İşte özellikleri
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Haber Giriş: 26.11.2020 - 08:18 | Son Güncelleme:

Logitech G203 LIGHTSYNC tanıtıldı: İşte özellikleri

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Logitech G203 LIGHTSYNC tanıtıldı: İşte özellikleri
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Logitech, yeni oyuncu mouse'u G203 LIGHTSYNC ile kullanıcıların karşısına çıktı. İşte ürünün öne çıkan özellikleri...

Logitech G, klasik tasarımı ile gelen oyuncu mouse’u G203 LIGHTSYNC ile vitrinlerdeki yerini aldı. Kutusundan çıkar çıkmaz doğrudan kullanılabilen G203 LIGHTSYNC , Logitech G HUB aracılığıyla tamamen kişiselleştirilebiliyor. 8000 DPI’a kadar ayarlanabilen hassasiyetli bir sensöre sahip ürün, profesyonel kullanıcıların oyun içi eylemlerini basitleştirmeleri için programlanabilir 6 tuş sunuyor. 

8 kat daha hızlı

LIGHTSYNC teknolojisi ayrıca yeni nesil RGB aydınlatma özelliğiyle birlikte geliyor. G203 LIGHTSYNC , yaklaşık 16,8 milyon renkten oluşan bir yelpaze ile kullanıcılarına aydınlatma animasyonlarını ve efektlerini diğer Logitech G aygıtları ile senkronize etme imkânı veriyor.

8 kat daha hızlı olan G203 LIGHTSYNC'ın fiyatı ise 160 TL seviyelerinde bulunuyor.

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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