Lissandra Counter (Ct) - Lissandra Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Lissandra'ya karşı oynayacaksanız karşısına çıkaracağınız rakibin güçlü olması kazanma şansınızı artıracaktır. Yazımızı okuyarak Lissandra karakterlerinin güçlü ve zayıf rakiplerini öğrenerek ona uygun strateji geliştirebilirsiniz.

Lissandra Counter

Lissandra karakterinin yapmış olduğu büyüler buzu bir canavara dönüştürür. Lissandra buza büyü yaparak kendisine karşı gelenleri yalnızca dondurmak ile kalmaz. Bununla beraber korkunç bir şekilde deşer ve öldürür. Kuzeyde yaşayan halk Lissandra'yı buz cadısı olarak tanır. Ancak bu karakter bundan çok daha fazlasıdır. Tüm dünyayı buzul çağa döndürmek için planlar yapar.

Lissandra Counter Karşı Güçlü Rakipleri

LeBlanc

Kassadin

Anivia

syndra

Brand

Diana

Lissandra Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Ahri

Katarina

Akali

Fizz

Zed

Lissandra Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Buzdoğan İtaati: Bu yetenek ile Lissandra yakınında bulunan ölü rakipler donmuş birer köle olur. Donmuş köleler diğer rakiplerin yavaşlamalarına sebep olurlar. Sonrasında ise aşırı soğuk sebebi ile parçalanıp sonrasında rakiplere ciddi hasarlar verirler.

Keskin Buz: Lissandra'nın buzdan mızrağı rakiplerine isabet ettiğinde düşmanların büyü hasarı almalarına ve hızlarının düşmesine neden olur. Parçalar hedefi delip diğer rakiplere değerek onların da hasar almasına neden olabilirler.

Kırağı Çemberi: Bu yetenek sayesinde Lissandra yakınında bulunan düşmanlarını dondurur ve yerlerinden hareket edememelerini sağlar.

Buzul Pençe: Lissandra buzdan bir pençe oluşturur. Bu pençe düşmanların büyü hasarı almasına sebep olur. Bu yetenek kullanılıp tekrar etkinleştirildiği zaman Lissandra'yı pençenin o zamandaki konumuna taşıyacaktır.

Donmuş Mezar: Bu yetenek bir şampiyonda kullanılırsa düşman donar ve sersemler. Eğer bu yetenek Lissandra'da kullanılırsa Lissandra kendini kara bir buz içine hapsederek koruyacaktır. Bu şekilde bir yandan iyileşir bir yandan da zarar göremez bir şekil alacaktır. Kara buz hedef düşmandan seker ve yanlardaki düşmanlara da zarar verir.

Lissandra Köyü Yönleri ve Zayıflıkları

Lissandra E yeteneğini size karşı kullanırsa bundan kaçmanız gerekir. Takım arkadaşlarınızdan birinin canında azalma varsa en iyisi geri çekilmek olacaktır.