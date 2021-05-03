Linux İşletim Sistemi Nedir? Linux Kurulumu, Komutları Ve Kullanımı Hakkında Bilgi

İşletim sistemleri hem cep telefonlarında hem de bilgisayarlarda kullanılmaktadır. Linux işletim sistemi, diğer işletim sistemlerinden farklı bir özelliğe sahiptir. Linux işletim sisteminin diğer işletim sistemlerinden farkı açık kaynak kodlu bir yapıya sahip olmasıdır. Linux işletim sistemi de bilgisayarlarda kullanılmaktadır. İşletim sisteminin ismi ise tasarlayıcısı Linus Torvalds'dan gelmektedir. Microsoft işletim sistemi ve Mac kadar popüler olmasa bile güvenilirlik denildiği zaman ilk akla gelen işletim sistemi olarak Linux söylenebilir.

Linux İşletim Sistemi Nedir?

Linux işletim sistemi, 1991 yılında adını duyurmuş olan bir işletim sistemi olarak bilinmektedir. En güvenilir işletim sistemi olarak bilinmekte olan Linux işletim sistemi virüs bulaşma ihtimali en düşük olan işletim sistemi olarak ifade edilebilir. Yüksek güvenlikli olarak bilinen işletim sistemi Linux, güvenilir bir yazılım olarak ifade edilmektedir.

Linux işletim sistemi bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemleri arasında en fazla bilinenleri arasında yer almaktadır. En fazla kullanılan Microsoft işletim sisteminden sonra bilinen işletim sistemi olarak Linux işletim sistemi gelmektedir. Linux işletim sistemine çok düşük ücretler ile ulaşılabileceği gibi aynı zamanda ücretsiz olarak da ulaşmak mümkün olabilmektedir. Bu özellik sayesinde de işletim sistemi içerisinde yer alan uygulamalar da ücretsiz olarak kullanıma sunulmaktadır.

Linux işletim sistemi bilgisayar için gerekli olan en temel çekirdek yazılımlar arasında yer almaktadır. Çok güvenlik sunan bir işletim sistemi olmasına rağmen çok yaygın olarak kullanılan bir işletim sistemi değildir. Genel olarak bilişim uzmanları tarafından çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Linux tarafından sunulan ve farklı özelliklere sahip olan yazılımları da mevcuttur. Linux işletim sistemi kullanıcılarına geliştirme ve tekrar programlama gibi özellikler sunmaktadır. Tam da bu noktada açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olarak farkını göstermekte olan Linux işletim sistemi aynı zamanda da kullanımda bir farklılık oluşturmak isteyen kişilerin tercihi haline gelmiştir.

Linux Kurulumu, Komutları ve Kullanımı Hakkında Bilgi

Linux işletim sistemini bilgisayarınıza kurmak için Linux işletim sisteminin kurulum dosyasına ve bir flash belleğe ihtiyacınız olacaktır. Kurulum için kullanacağınız flash bellek en az 4 gb büyüklükte olmalıdır. Linux işletim sistemini kurmak için takip edeceğiniz adımlar kullandığınız işletim sistemine göre farklılık gösterebilir. Öncelikli olarak kurulum için ihtiyacınız olan flash belleği hazırlamanız gerekir.

Kurulum esnasında ise Linux dağıtımı güvenli olarak görülmediği için zorluklar ile karşılaşabilirsiniz. Kurulum için Secure Boot kısmına girmeniz gerekecektir. Eğer bilgisayarınız sizi engeller ise bilgisayarı kapatarak tekrar açmanız gerekecektir. Bilgisayarı açma tuşuna bastıktan hemen sonra F2 tuşuna basmanız gerekir. “Disabled” seçeneğini seçtikten sonra kayıt ederek işlemi tamamlayabilirsiniz.

Bilgisayarınızda Windows işletim sistemi yüklü ise bilgisayarınızda flash takılıyken F10 tuşuna basmanız gerekir. Çıkan ekranda ise bilgisayara takılı olan usb seçilerek devam edilir. Sonrasında ise çıkan kurulum ekranında ki kurulumları tamamlamanız gerekir. Kurulum yapacağınız diskte yer açtıktan sonra da boot etme işlemini tamamlamanız gerekir. Sonrasında ise gerekli kurulum aşamalarını tamamladıktan sonra Linux işletim sistemi bilgisayarınızda kullanmanız için hazır hale gelir. Linux işletim sistemi dayanıklı bir yazılım olduğu için son derece güvenlik sunan bir yazılım olarak bilinir.