Like İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayarda Klavye İle Beğenme İşareti Yapımı

Like işareti günümüzde pek çok alanda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu işaretin ne yazık ki bilgisayar klavyelerinde bir tuşu ya da kısa yolu bulunmaz. Ancak klavyedeki bir takım tuş kombinasyonları sayesinde bu sembolü yapmak mümkündür.

Like İşareti Nasıl Yapılır?

Like işareti günümüzde sıklıkla kullanılan işaretlerden bir tanesidir. ???? işareti pek çok alanda sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu işaretin klavye üzerinden nasıl yapılacağı merak konusu olmaktadır. Öncelikle bu işaret el emojisi kategorisinde bulunur. Bu nedenle ???? sembolünün kullanılabilmesi için bilgisayarın bu işareti desteklemesi gerekmektedir.

Like işareti alt + 0128077 tuş kombinasyonları ile yapılabilmektedir. Öncelikle klavyede bulunan ve en uzun tuş olan boşluk tuşunun sol tarafındaki alt tuşuna basılır. Bu tuşa basılı tutulurken bir yandan da sırasıyla 0-1-2-8-0-7-7 kombinasyonlarını girmek gerekmektedir. Bu şekilde ???? sembolü elde edilebilir.

Bir diğer yöntem ise Microsoft Office programı üzerinden ekrana 1F44D yazıldıktan sonra Alt + X tuş kombinasyonunu tuşlamaktır. Bu şekilde de ???? emojisi elde edilebilmektedir.

Bilgisayarda Klavye İle Beğenme İşareti Yapımı Nasıldır?

Bir diğer yöntem ise Charmap tablosu üzerinden bu sembolü yapmaktır. Öncelikle bilgisayarın başlat menüsüne gelinerek buradan arama kutusuna çalıştır yazılır. Sonrasında Charmap yazarak tabloyu açmalısınız.

Tablonun açılmasının ardından yazı tipi bölümüne Segoe UI Symbol seçilmesi gerekmektedir. Ardından gelişmiş görünüm seçilir. Unicode bölümüne e209 yazıldığında ???? sembolü gelecektir. Seç kısmına basıldığında like işareti yazıya kopyalanmış olur. Beğenme işareti yapmanın pek çok yolu vardır. Kişiler bu yöntemler arasından kendilerine göre en kolay olanını tercih edebilirler.