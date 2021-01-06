LG, yeni kablosuz dikey süpürgesini duyuracak

CES 2021, bu kez internet üzerinden düzenleniyor. Fuarda yeni ürünlerini sergileyen teknoloji üreticilerinden biri olan LG'den yapılan açıklamaya göre, geliştirilmiş yeni model, her tür zemin için temizlik sağlıyor. Ayrıca, çöp kutusunu otomatik olarak temizleyen ve kullanımdan sonra süpürgeyi yeniden şarj eden bir şarj istasyonu içeriyor.

Şarj istasyonu, tam otomatik toz giderme sistemi ile süpürgenin daha hijyenik şekilde boşaltılmasını sağlıyor. CordZeroThinQ A9 Kompressor + standa yerleştirildiğinde, çöp kutusunun içeriği otomatik olarak şarj istasyonunca emiliyor ve 2,5 litrelik bir torbada toplanıyor. İşlem tamamlandığında, elektrikli süpürge şarj istasyonuna takılıyken yeniden şarj olmaya devam ediyor.

Şarj istasyonu, CordZeroThinQ A9 Kompressor +, altı adet aksesuar ve nozul setini barındıracak şekilde tasarlanmış. İkisi bir arada cihaz, aralık temizleme aleti ve evcil hayvan başlığı, temiz ve düzenli bir görünüm için çok işlevli standın içinde saklanabiliyor. Şarj istasyonunun ayarları, tam dokunmatik ekran aracılığıyla yönetilebiliyor. Üç LED göstergesi şarj işleminin durumunu, çöp tenekesi temizleme modunun etkinleştirilmesini ve toz torbasının değiştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Şarj istasyonu ayrıca çöp kovası temizleme modunu manuel olarak başlatmak için bir anahtar da içeriyor.

Ürün, değiştirilebilir "nozulları" ile saniyeler içinde süpürme işleminden paspasa ve tekrar süpürme işlemine geçiş yapabiliyor.

CordZeroThinQ A9 Kompressor + ve yeni CleanTower, 11 Ocak'ta LG'nin CES 2021 sanal fuar standında global olarak tanıtılacak.



