LG, otomobiller için dijital anahtar modülü geliştirecek

Son teknoloji araçları da daha akıllı bir hale getirdi. Bu nedenle Apple başta olmak üzere pek çok şirket, araçlar üzerinde yeni nesil teknolojilerini geliştiriyor. LG de araç sektörüne yakın olan bir isim. Şirket, LG Innotek çatısı altında özel bir araç anahtarı geliştiriyor.

Dijital araba anahtarı modülü olarak da geçen bu özel cihaz, araçlardaki anahtar kavramını kökten değişeceğe benziyor. Daha gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip olan ürün, sürücülerin park halindeki araçlarını bulmalarını, araba kapılarını açmalarını veya kilitlemelerini ve cep telefonlarını kullanarak arabanın motorunu çalıştırmayı kolaylaştıracak.



LG’nin dijital araba anahtarı modülü kompakt ve ince bir yapıda olacak. Kompakt boyuta sahip olması nedeniyle aracın herhangi bir yerine serbestçe kurulabilecek.

Yeni modül, aynı zamanda sürücü koltuğunda kimin oturduğunu da algılayabiliyor. Modül bireysel akıllı telefonların konumunu algılarken sürücü koltuğunu veya yan aynayı optimize ediyor. Aynı dijital anahtara sahip araçta olsa bile sürücü koltukta kimin olduğunu belirleyebilir.



DİJİTAL ARABA ANAHTARI MODÜLÜ NEDİR?



Dijital araba anahtarı modülü, bir arabaya takılan ve araç ile akıllı telefon arasında kablosuz veri aktarımına izin veren bir iletişim bileşeni. Kullanıcıların araçlarını açıp kilitlemelerinin yanı sıra, sadece arabayı sürmek için arabanın içinde olması gereken akıllı telefonlarını kullanarak motoru çalıştırmalarını sağlıyor.

Bir sürücü bu sayede sadece bir aracı kontrol etmekle kalmaz, aynı zamanda kilometresini, yakıt verimliliğini ve lastik basıncını da akıllı telefonundan kontrol edebilir.